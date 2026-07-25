IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?

Predicted India ODI Squad for West Indies Series: भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत १-२ असा पराभव पत्करावा लागला. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील हा संघ वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत थेट सप्टेंबरमध्ये मैदानावर उतरणार आहे. पण, या संघात बरेच बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे आणि त्यामागे कारणंही तसंच आहे. इंग्लंडविरुद्ध खेळलेल्या वन डे संघातील किमान ७ खेळाडू विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार नाही. यामध्ये उप कर्णधार श्रेयस अय्यर, यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशन आणि जसप्रीत बुमराह या प्रमुख खेळाडूंचे नाव आहे....भारताचे सात खेळाडू विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत खेळू शकणार नसल्याने वन डे संघात बरेच बदल पाहायला मिळतील. कारण, विंडीजविरुद्धची मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धा एकाचवेळी आहे, त्यामुळेच भारतीय संघात हे बदल पाहायला मिळतील. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांची क्रिकेट स्पर्धा २४ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत होणार आहे, तर वेस्ट इंडिजविरुद्धची वन डे मालिका २७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत खेळवली जाणार आहे. आशियाई स्पर्धेसाठीच्या संघात श्रेयस, इशान आणि बुमराह यांच्यासह सात भारतीय स्टार खेळाडूंचा समावेश आहे..Commonwealth Games 2026 : भाजी विक्रेता, इ रिक्षा चालक... Jhandu Kumar ने राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पदक.हे सात खेळाडू वन डे संघाचेही सदस्य आहे आणि परिणामी त्यांना वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठीच्या संघातून वगळले जाऊ शकते. या सात खेळाडूंमध्ये श्रेयस, इशान, बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे या संघाचे प्रमुख सदस्य आहेत. हे सर्व खेळाडू इंग्लंडविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या वन डे मालिकेतही सहभागी होते. दुखापतीमुळे हर्षितला संघाबाहेर राहावे लागले आणि त्याच्या जागी शिवम दुबेला संधी मिळाली. हे सर्व खेळाडू वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतून बाहेर असतील..त्यांच्याजागी ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल, तंदुरुस्त असल्यास हार्दिक पांड्या शिवम दुबेची जागा घेऊ शकतो. सूर्यांश शेडगे, ध्रुव जुरेल किंवा रिषभ पंत यांना संधी मिळू शकते. गोलंदाजी विभागात मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, प्रसिद्ध कृष्णा आणि गुरनूर ब्रार यांचा समावेश असू शकतो..WI vs PAK Test: वेस्ट इंडिजच्या स्टार खेळाडूने पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी खेळण्यास दिला नकार! प्रशिक्षक डॅरेन सॅमीने सर्व काही खरं सांगितलं.वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघरोहित शर्मा, शुभम गिल (कर्णधार), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल/रिषभ पंत (यष्टीरक्षक), हार्दिक पंड्या, हर्ष दुबे, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, कुलदीप यादव, सूर्यांश शेडगे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.