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IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?

India probable ODI squad vs West Indies 2026: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघात मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. युवा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाड यांचे पुनरागमन होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे श्रेयस अय्यर, इशान किशन, जसप्रीत बुमराह यांच्यासह एकूण सात खेळाडूंना विश्रांती किंवा संघाबाहेर ठेवले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे.
India probable ODI squad vs West Indies 2026

India probable ODI squad vs West Indies 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Predicted India ODI Squad for West Indies Series: भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत १-२ असा पराभव पत्करावा लागला. आता शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील हा संघ वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेत थेट सप्टेंबरमध्ये मैदानावर उतरणार आहे. पण, या संघात बरेच बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता अधिक आहे आणि त्यामागे कारणंही तसंच आहे. इंग्लंडविरुद्ध खेळलेल्या वन डे संघातील किमान ७ खेळाडू विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार नाही. यामध्ये उप कर्णधार श्रेयस अय्यर, यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशन आणि जसप्रीत बुमराह या प्रमुख खेळाडूंचे नाव आहे...

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