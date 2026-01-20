IND vs NZ 1st T20I : हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह यांचे पुनरागमन; दोन वर्षांनंतर तगडा खेळाडू परतणार, भारताची संभाव्य Playing XI

India vs New Zealand 1st T20I probable XI revealed

Team India’s Bold Probable XI for 1st T20I vs NZ : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी टीम इंडियाची संभाव्य Playing XI समोर आली आहे. वनडे मालिकेनंतर भारतीय संघात मोठे बदल करण्यात आले असून या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. सूर्यकुमार यादवकडे संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं असून अक्षर पटेल उपकर्णधार असेल.
India vs New Zealand 1st T20I probable playing XI: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत हार पत्करावी लागली. पण, आता खरी लढाई ट्वेंटी-२० मालिकेतून सुरू होणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उतरण्यापूर्वी भारताची ही शेवटची ट्वेंटी-२० मालिका आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी केलेल्या तयारीची चाचपणी करण्याची ही शेवटची वेळ आहे. या मालिकेपूर्वी तिलक वर्मा व वॉशिंग्टन सुंदर यांना दुखापत झाली आहे. तिलक ३ सामन्यांना मुकणार आहे, तर वॉशिंग्टनला संपूर्ण मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे. त्याचे वर्ल्ड कप खेळणेही अवघड दिसतेय. हे सर्व संकट असताना आता टीम इंडिया पहिल्या ट्वेंटी-२०त कोणती प्लेइंग इलेव्हन उतरवते याची उत्सुकता आहे.

