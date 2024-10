WTC Finals Scenario: टीम इंडियाला जिंकावंच लागेल, पुढे ऑस्ट्रेलियाचा खडतर दौरा! मुंबई कसोटी जिंकणे का आहे महत्त्वाचे?

Why India needs to win IND vs NZ 3rd Test at all costs? न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील पराभवामुळे टीम इंडियाचे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचे फायनल ( WTC Final) खेळण्याच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे. या मालिकेपूर्वी टीम इंडियाची World Test Championship मधील टक्केवारी ७४ इतकी होती, परंतु न्यूझीलंडकडून सलग दोन पराभवानंतर ती ६२.८ इतकी झाली आहे. त्यामुळे मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या तिसऱ्या कसोटीला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताला काहीही करून ही कसोटी जिंकावी लागणार आहे, कारण त्यानंतर ५ सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी रोहित शर्मा अँड टीमला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे. WTC final खेळायचे असल्यास भारताला मुंबई कसोटी जिंकावीच लागेल, अन्यथा...