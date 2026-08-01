IND vs SL : श्रीलंकेचा रडीचा डाव! भारतीय संघाला पुरेसा सराव मिळू नये म्हणून लढवली शक्कल; नेमकं काय घडलं?

Why India's practice match was shortened in Sri Lanka: भारतीय संघ पुढील महिन्यात दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंका ( SL vs IND ) दौऱ्यावर जाणार आहे. या मालिकेच्या सरावासाठी भारतीय संघ आधीच श्रीलंकेत दाखल होईल. पण, भारतीय संघाला पुरेसा सराव मिळू नये, म्हणून श्रीलंकेने रडीचा डाव खेळला आहे. BCCI ने नुकतीय या मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आणि शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघ एक सराव सामना खेळणार आहे. श्रीलंका कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी हा सराव सामना महत्त्वाचा आहे. कोलंबो येथे हा चार दिवसीय सराव सामना होणार आहे, पंरतु या सामन्याचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत..Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारत आणि श्रीलंकेच्या स्थानिक एकादश संघातील सराव सामना आता तीन दिवसांचा होणार आहे. तो ७ ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत होईल. "बीसीसीआय आणि भारतीय संघ व्यवस्थापनासह सर्व संबंधितांना या बदलाची माहिती देण्यात आली आहे. हा सामना कोलंबोमधील एसएससी स्टेडियमजवळ असलेल्या एनसीसी मैदानावर खेळला जाईल," असे क्रिकबझने वृत्त दिले आहे..Ajinkya Rahane Pension: अजिंक्यने निवृत्ती घेतली, BCCI कडून त्याला किती पेन्शन मिळणार? निवृत्तीवेतन थांबवले जाईल, जर त्याने....“सामना कमी करण्यामागचे नेमके कारण कळलेले नाही, परंतु बीसीसीआय आणि भारतीय संघ व्यवस्थापनातील अनेक सूत्रांनी या बदलाला दुजोरा दिला आहे. हा सामना थेट प्रक्षेपित केला जाईल, असेही समजले आहे,” असे या अहवालात म्हटले आहे. भारताने शेवटचा कसोटी सामना जून २०२६ मध्ये मुल्लानपूर येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळला होता, ज्यात त्यांनी एक डाव आणि ३०० धावांनी विजय मिळवला होता..भारतीय संघाला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलसाठी शर्यतीत राहण्याकरीता श्रीलंकेविरुद्धची मालिका २-० अशी जिंकणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय संघ सध्या ४८.१५ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंका ४१.६७ टक्क्यांसह सहाव्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलिया ( ८७.५०), दक्षिण आफ्रिका ( ७५) व न्यूजीलंड ( ७२.२२) हे संघ सध्या अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत..रजत पाटीदार कर्णधार, रिंकू सिंगकडे उप कर्णधारपद; मोठ्या स्पर्धेसाठी जाहीर झाला तगडा संघ... नेमक्या केव्हा होणार या लढती?.India’s squad for Tests against Sri Lanka: शुभमन गिल ( कर्णधार), लोकेश राहुल ( उप कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सुरांश जैन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.