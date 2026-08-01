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IND vs SL : श्रीलंकेचा रडीचा डाव! भारतीय संघाला पुरेसा सराव मिळू नये म्हणून लढवली शक्कल; नेमकं काय घडलं?

India warm-up match reduced to three days in Sri Lanka: भारताचा श्रीलंका दौरा आता अवघ्या काही दिवसांवर आला असून, १५ ऑगस्टपासून गॉल येथे दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. मात्र, मालिकेपूर्वी भारतीय संघाच्या तयारीला धक्का बसला आहे.
India warm-up match reduced to three days in Sri Lanka

India warm-up match reduced to three days in Sri Lanka

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why India's practice match was shortened in Sri Lanka: भारतीय संघ पुढील महिन्यात दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंका ( SL vs IND ) दौऱ्यावर जाणार आहे. या मालिकेच्या सरावासाठी भारतीय संघ आधीच श्रीलंकेत दाखल होईल. पण, भारतीय संघाला पुरेसा सराव मिळू नये, म्हणून श्रीलंकेने रडीचा डाव खेळला आहे. BCCI ने नुकतीय या मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आणि शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघ एक सराव सामना खेळणार आहे. श्रीलंका कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी हा सराव सामना महत्त्वाचा आहे. कोलंबो येथे हा चार दिवसीय सराव सामना होणार आहे, पंरतु या सामन्याचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत.

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