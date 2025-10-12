Cricket

INDW vs AUSW, World Cup: भारताचा सलग दुसरा पराभव! एलिसा हेलीच्या ऑस्ट्रेलियाने सर्वात मोठे लक्ष्य पार करत घडवला इतिहास

Australia Beat India in Women's World Cup 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध सर्वात मोठे लक्ष्य पार करत विजय मिळवला. भारताचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात एलिसा हेलीच्या शतकाचे मोठे योगदान राहिले.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने विशाखापट्टणममध्ये भारताविरुद्ध महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये विजय मिळवला.

  • ऑस्ट्रेलियाने तब्बल ३३१ धावांचे लक्ष्य पार करत हा ऐतिहासिक विजय मिळवला.

  • ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात कर्णधार एलिसा हेलीने शतकी खेळी करत मोलाचा वाटा उचलला.

