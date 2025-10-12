INDW vs AUSW, World Cup: भारताचा सलग दुसरा पराभव! एलिसा हेलीच्या ऑस्ट्रेलियाने सर्वात मोठे लक्ष्य पार करत घडवला इतिहास

ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने विशाखापट्टणममध्ये भारताविरुद्ध महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियाने तब्बल ३३१ धावांचे लक्ष्य पार करत हा ऐतिहासिक विजय मिळवला. ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात कर्णधार एलिसा हेलीने शतकी खेळी करत मोलाचा वाटा उचलला..ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने रविवारी विशाखापट्टणममध्ये भारताविरुद्ध महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये खेळताना इतिहास घडवला आहे. रविवारी झालेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ३ विकेट्सने विजय मिळवला. हा ऑस्ट्रेलियाचा ४ सामन्यांतील तिसरा विजय आहे. आत्तापर्यंत ऑस्ट्रेलिया अपराजित असून त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. मात्र भारताला पहिल्या दोन विजयांनंतर सलग दुसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. .INDW vs AUSW: स्मृती मानधना-प्रतिका रावलचं वादळ घोंगावलं! भारताने ऐतिहासिक स्कोअर करत ऑस्ट्रेलियासमोर भलमोठं लक्ष्य उभारलं.या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर ३३१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने ४९ षटकात ७ विकेट्स गमावत पूर्ण केले आणि विश्वविक्रम केला. यापूर्वी कधीही महिला वनडेमध्ये एवढे मोठे लक्ष्य पार झाले नव्हते.यापूर्वी महिला वनडेत यशस्वी धावा पार करण्याचा विक्रम श्रीलंकेच्या नावावर होता,त्यांनी २०२४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३०२ धावांचे यशस्वी लक्ष्य पार केले होते. पण आता हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाने ३३१ धावा पार करत आपल्या नावावर केला आहे.ऑस्ट्रेलियाला हे लक्ष्य पार करून देण्यात एलिसा हेलीने शतकी खेळी करत मोलाचा वाटा उचलला..ऑस्ट्रेलियाकडून एलिसा हेली आणि फोबी लिचफिल्ड यांनी सलामीला फलंदाजी करताना चांगली सुरुवात दिली होती. दोघीही आक्रमक खेळत होत्या. त्यांच्यात सलामीला ८५ धावांची भागीदारीही झाली. पण अखेर त्यांची भागीदारी श्री चरणीने लिचफिल्डला ४० धावांवर बाद करत तोडली. पण तरी एलिसा हेलीने तिचा खेळ कायम करताना एलिस पेरीला साथीला घेतले. पेरी थोडी संघर्ष करत होती. पण हेलीने आक्रमक खेळताना तिचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. यादरम्यान २४ व्या षटकानंतर पेरी पायात क्रँप आल्याने ३२ धावांवर असताना रिटायर्ड हर्ट होत मैदानातून बाहेर गेली. ती बाहेर गेल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने बेथ मुनी (४) आणि ऍनाबेल सदरलँड (०) यांनी झटपट विकेट्स गमावल्या. .पण नंतर हेलीला ऍश्ले गार्डनरची चांगली साथ मिळाली. यादरम्यान ८४ चेंडूतच हेलीने शतक पूर्ण केले. त्यानंतर तिने धावांची गती आणखी वाढवली. तिच्यात आणि गार्डनरमध्ये ९५ धावांची भागीदारीही झाली, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलिया विजयाच्या जवळ आले. मात्र ३९ व्या षटकात हेलीचा जमिनीलगत अफलातून एकहाती झेल स्नेह राणाने घेतला. त्यामुळे भारताला थोडा दिलासा मिळाला होता. हेली १०७ चेंडूत २१ चौकार आणि ३ षटकारांसह १४२ धावा करून बाद झाली..तिच्यापाठोपाठ ताहलिया मॅकग्राही १२ धावांवर बाद झाल्याने सामन्यांत रोमांचक वळण आले होते. ४४ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मैदानात स्थिरावलेली ऍश्ले गार्डनरला अमनजोत कौरने त्रिफळाचीत केले. गार्डनरने ४६ चेंडूत ४५ धावा केल्या. त्यामुळे एलिस पेरी पुन्हा मैदानात आली. पण काही वेळातच सोफी मॉलिनक्सही १८ धावांवर बाद झाली.मात्र नंतर किम गार्थने पेरीची साथ दिली. या दोघींनी चांगले शॉट्स खेळत ऑस्ट्रेलियाला सामन्यात कायम ठेवले. अखेर ४९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर पेरीने स्नेह राणाच्या विरुद्ध विजयी षटकार मारत ऑस्ट्रेलियाचा विजय निश्चित केला. पेरी ५२ चेंडूत ४७ धावांवर नाबाद राहिली. किम गार्थ १३ चेंडूत १४ धावांवर नाबाद राहिली.भारताकडून श्री चरणीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्मा आणि अमनजोत कौरने प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..INDW vs AUSW: स्मृती मानधना - प्रतिका रावल ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'हा' पराक्रम करणारी जगातील पहिली जोडी; ५२ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.तत्पुर्वी, भारताकडून प्रतिका रावल आणि स्मृती मानधनाने १५५ धावांची भागीदारी करत शानदार सुरुवात केली होती. दोघींनी आक्रमक खेळ केला होता. स्मृतीने ६६ चेंडूत ९ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८० धावा केल्या, तर प्रतिका रावलने ९६ चेंडूत १० चौकार आणि १ षटकारासह ७५ धावांची खेळी केली. या दोघी बाद झाल्यानंतर मात्र भारतीय फलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. नंतर भारताकडून हर्लिन देओल (३८), कर्णधार हरमनप्रीत कौर (२२), जेमिमाह रोड्रिग्स (३३), ऋचा घोष (३२) आणि अमनजोत कौर (१६) यांनी छोटेखानी खेळी करत योगदान दिले. भारताचा संघ ४८.५ षटकात ३३० धावांवर सर्वबाद झाला. पण तरी भारताने महिला वनडे वर्ल्ड कपमधील त्यांची सर्वोच्च धावसंख्या उभारली.ऑस्ट्रेलियाकडून ऍनाबेल सदरलँडने सर्वाधिक ५ विकेट घेतल्या. तसेच सोफी मोलिनक्सने ३ विकेट्स घेतल्या. मेगन शट आणि ऍश्ले गार्डनर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.