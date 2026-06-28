INDW vs AUSW Live: स्मृती मानधना-शफाली वर्मा यांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! हरमनप्रीत कौरच्या अर्धशतकामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर तगडे लक्ष्य

INDW vs AUSW Live ICC Women's T20 World Cup 2026 : भारतीय महिला संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील ग्रुप १ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात ऑस्ट्रेलियासमोर तगडे लक्ष्य उभे केले. स्मृती मानधना व शफाली वर्मा यांनी भारताला दमदार सुरुवात करून देताना वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. त्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने अर्धशतक झळकावताना जेमिमा रॉड्रिग्जसह संघाला मोठी धावसंख्या उभारून दिली. .वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत कायम राहण्यासाठी भारतीय महिला संघाला विजय मिळवणे गरजेचा आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टॉस जिंकून हरमनप्रीत कौरने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नंदनी शर्माच्या जागी क्रांती गौडचे पुनरागमन झाले आहे. स्मृती मानधना व शफाली वर्मा यांनी पहिले षटक सावध खेळून काढले, परंतु पुढच्या षटकात स्मृतीने मनगटाचा वापर करताना सलग दोन चौकार खेचले. या दोघिंनी पॉवर प्लेमध्ये भारताला बिनबाद ४३ धावांपर्यंत पोहोचवले..IND vs IRE 2nd T20I : संजू ०, अभिषेक ०... भारतीय संघ संकटात; गोंधळामुळे इशान किशन रन आऊट... JAI MOONDRA पुन्हा चमकला.स्मृती व शफाली यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक ७४२ धावा जोडून एक विक्रम नावावर केला. एका प्रतिस्पर्धीविरुद्ध कोणत्याही विकेटसाठीची ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. या दोघींनी न्यूझीलंडच्या सूझी बॅट्स व सोफी डिव्हाइन यांचा आफ्रिकेविरुद्धचा ७३२ धावांचा विक्रम मोडला.Most partnership runs vs an opponent in Women’s T20Is (any wicket)७४२ - स्मृती मानधना, शफाली वर्मा (IND-W) विरुद्ध AUS-W७३२ - सुझी बेट्स, सोफी डिव्हाइन (NZ-W) विरुद्ध SA-W६५५ - स्मृती मानधना, शफाली वर्मा (IND-W) विरुद्ध ENG-W५३५ - ॲलिसा हिली, बेथ मुनी (AUS-W) विरुद्ध IND-W५२२ - स्मृती मानधना, शफाली वर्मा (IND-W) विरुद्ध SL-W.भारतीय सलामीच्या या जोडीने ६६ धावा जोडल्या आणि ही ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील पहिल्या विकेटसाठी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी २०२० मध्ये त्यांनी ४१ धावा जोडल्या होत्या. पहिल्या सहा षटकांत ऑस्ट्रेलियाला विकेट मिळवता आली नाही आणि २०२०च्या वर्ल्ड कपनंतर हे प्रथमच असे घडले. शफाली ३४ धावांवर मॉलिनेक्सच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाली, त्यानंतर स्मृती ३८ धावांवर रन आऊट झाली..जेमिमा व हरमनप्रीत यांनी डाव सावरला असताना मुंबईची फलंदाज ३४ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाली. हमरनप्रीतने २७ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली. तिला मॉलिनेक्सने बाद केले. भारताने ४ बाद १७० धावांचा डोंगर उभा केला..Breaking : बेन स्टोक्सचा धक्कादायक निर्णय! इंग्लंडच्या कर्णधाराने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.