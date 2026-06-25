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INDW vs BAN W Live: गचाळ क्षेत्ररक्षणामुळे भारतीय संघाची जगासमोर नाचक्की झाली; बांगलादेशने योग्य वेळी संधी साधली अन्...

India women dropped four catches against Bangladesh : आयसीसी महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षणाने पुन्हा एकदा निराशा केली. बांगलादेशविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये तब्बल चार झेल सोडले.
India's fielding woes continued in the ICC Women's T20 World Cup 2026

India's fielding woes continued in the ICC Women's T20 World Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women vs Bangladesh Women Marathi Cricket News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या निर्धाराने इंग्लंडमध्ये दाखल झालेल्या भारतीय महिला संघाला एका पराभवाने धक्का बसला आहे. त्यामुळेच आता उर्वरित सर्व सामने जिंकून अन्य संघांच्या निकालाची त्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. हरमनप्रीत कौरचा हा संघ गुरुवारी बांगलादेशचा सामना करायला मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्डवर उतरला. बांगलादेशने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारतीय संघात प्रेमा रावत व अरुंद्धती रेड्डी यांच्याजागी राधा यादव व रेणुका सिंग ठाकूर यांचा समावेश केला गेला आहे.

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