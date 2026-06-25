INDW vs BAN W Live: गचाळ क्षेत्ररक्षणामुळे भारतीय संघाची जगासमोर नाचक्की झाली; बांगलादेशने योग्य वेळी संधी साधली अन्...

India Women vs Bangladesh Women Marathi Cricket News: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या निर्धाराने इंग्लंडमध्ये दाखल झालेल्या भारतीय महिला संघाला एका पराभवाने धक्का बसला आहे. त्यामुळेच आता उर्वरित सर्व सामने जिंकून अन्य संघांच्या निकालाची त्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. हरमनप्रीत कौरचा हा संघ गुरुवारी बांगलादेशचा सामना करायला मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्डवर उतरला. बांगलादेशने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारतीय संघात प्रेमा रावत व अरुंद्धती रेड्डी यांच्याजागी राधा यादव व रेणुका सिंग ठाकूर यांचा समावेश केला गेला आहे..बांगलादेश संघाविरुद्ध भारताचे पारडे जड राहिले, २०१३ मध्ये पहिल्यांदा एकमेकांसमोर आल्यानंतर ते आतापर्यंत भारतीय महिला संघाचे वर्चस्व राहिले आहे. भारतीय संघाने २३ पैकी २० ट्वेंटी-२० सामने बांगलादेशविरुद्ध जिंकले आहेत. शिवाय मागील सात सामन्यांत भारताची अपराजित मालिका कायम राहिली आहे. २०२३ मध्ये मिरपूर येथील विजयानंतर भारत प्रथमच बांगलादेश संघाचा सामना करतोय. २०१८ मध्ये बांगलादेशच्या संघाने भारतावर रोमहर्षक विजय मिळवून आशिया चषक जिंकला होता..गचाळ क्षेत्ररक्षण, चार झेल टाकले...रेणुकाने दुसऱ्याच षटकात भारताला यश मिळवून देताना दिलारा अक्तेरला ( ४) श्री चरणीकरवी झेलबाद करून दिले. रेणुकाच्या पुढच्या षटकात जुआरिया फेर्डोस ( ९) सोपा झेल राधा यादवने टाकला. श्री चरणीच्या पाचव्या षटकात भारतीय क्षेत्ररक्षकांकडून आणखी दोन सोपे झेल सुटले. यापूर्वी स्पर्धेत डावाच्या पहिल्या सहा षटकांत तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त झेल सोडण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वीचा नकोसा विक्रमही भारताच्याच ( ३ झेल सोडले वि. पाकिस्तान) नावावर आहे. बांगलादेशने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ४० धावा केल्या आणि ही त्यांची वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिल्या सहा षटकांतील तिसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली..Vaibhav Sooryavanshi: १५ वर्षीय वैभवबाबत राहुल द्रविडचं मोठं विधान; म्हणाला, तुम्ही कोणत्याही मुलाला....मिळालेल्या जीवदानांचा फायदा उचलताना सोभना मोस्तरी व फेर्डोस यांनी अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली, परंतु नंदनी शर्माने कॉट अँड बोल्ड घेत फेर्डोसला ( ३३) माघारी पाठवून ही जोडी तोडली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा बांगलादेशच्या ११.१ षटकांत २ बाद ७३ धावा झाल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.