IND vs PAK Asia Cup: ना हस्तांदोलन, ना नजरेला नजर.. हरमनप्रीत कौरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टॉसच्या वेळीच उतरवला पाकिस्तानचा माज

India Women vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Marathi : भारतीय संघाची विजयी घोडदौड रोखण्याची पाकिस्तानच्या महिला संघाने तयारी केली असली तरी, हरमनप्रीत कौरच्या संघाला हरवणे शेजाऱ्यांना शक्य नाही. आशिया चषक स्पर्धेतील मागील चार सामन्यांत भारताच्या पोरींनी बाजी मारली आहे आणि तेच एकूण १७ पैकी १४ सामन्यांत पाकिस्तानला धुळ चारण्यात आपल्याला यश आले आहे. हरमनप्रीतने टॉसच्यावेळीस पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सनाकडे पाहिलेही नाही आणि हस्तांदोलनही करण्याचे टाळले. .IND vs PAK भारतीय संघाने अ गटातील आतापर्यंतच्या दोन्ही लढती जिंकून उपांत्य फेरीच्या दिशेने कूच केली आहे. तेच पाकिस्तानने खेळलेला एकमेव सामना जिंकून दुसरे स्थान पटकावले आहे. भारताने आज बाजी मारल्यास, ते अंतिम चारमधील स्थान पक्के करतील. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. आपला १५०वा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळणाऱ्या हरमनप्रीतने आम्हाला प्रथम गोलंदाजीच करायची होती म्हटले..IND vs AFG : टीम इंडिया अफगाणिस्तानला घाबरलीय! माजी खेळाडूची निवड समितीवर टीका; म्हणाले, हताश होऊन उचललेले पाऊल....हरमनप्रीत कौर आज तिच्या १५० व्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यात कर्णधारपद भूषवत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, पुरुष किंवा महिला खेळाडूंमध्ये हा टप्पा गाठणारी ती पहिली खेळाडू आहे. या यादीत श्रीलंकेची चमारी अथापट्टू १२१ सामन्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..भारतीय महिला प्लेइंग इलेव्हन : स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, रिचा घोष, दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांती गौडपाकिस्तान महिला प्लेइंग इलेव्हन : मुनीबा अली, शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयेशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना, उम्म-ए-हानी, आयमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इक्बाल.भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला आशिया कप २०२६ सामन्याचे भारतात थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स टेन १ या दूरचित्रवाणी वाहिनीवर पाहता येईल. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचे प्रादेशिक भाषांमधील थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स टेन ३ आणि सोनी स्पोर्ट्स टेन ४ वरही पाहता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.