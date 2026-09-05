Cricket

IND vs PAK Asia Cup: ना हस्तांदोलन, ना नजरेला नजर.. हरमनप्रीत कौरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टॉसच्या वेळीच उतरवला पाकिस्तानचा माज

India vs Pakistan Womens Match Live: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महिला आशिया कप सामन्याला सुरुवात होण्यापूर्वीच हरमनप्रीत कौरने इतिहास रचला आहे.
India vs Pakistan Asia Cup 2026

Harmanpreet Kaur first player to captain 150 T20I matches

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Women vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Marathi : भारतीय संघाची विजयी घोडदौड रोखण्याची पाकिस्तानच्या महिला संघाने तयारी केली असली तरी, हरमनप्रीत कौरच्या संघाला हरवणे शेजाऱ्यांना शक्य नाही. आशिया चषक स्पर्धेतील मागील चार सामन्यांत भारताच्या पोरींनी बाजी मारली आहे आणि तेच एकूण १७ पैकी १४ सामन्यांत पाकिस्तानला धुळ चारण्यात आपल्याला यश आले आहे. हरमनप्रीतने टॉसच्यावेळीस पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सनाकडे पाहिलेही नाही आणि हस्तांदोलनही करण्याचे टाळले.

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