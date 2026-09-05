Cricket

IND vs PAK Asia Cup: भारताची विजयी हॅटट्रिक! ९ षटकांत जिंकली मॅच, पाकिस्तानची इतकी वाईट अवस्था कधी झालीच नव्हती

India beat Pakistan in Asia Cup 2026: महिला आशिया चषक २०२६मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला अक्षरशः नामोहरम करत विजयी हॅटट्रिक पूर्ण केली. पाकिस्तानने दिलेले अवघे ५५ धावांचे लक्ष्य भारताने कोणतेही कष्ट न घेता सहज पार केले.
India vs Pakistan | Asia Cup 2026

India beat Pakistan in Asia Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026 match result : भारतीय संघाने महिला आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानला आव्हान देण्याच्या परिस्थितीतच ठेवले नाही. श्री चरणी, प्रेमा रावत, दीप्ती शर्मा यांच्या गोलंदाजीसमोर पाकिस्तानचा संघ ५५ धावांत तंबूत परतला. त्यामुळे फलंदाजांना विजयासाठी फार कष्ट घेण्याची गरजच पडली नाही. भारताने हा सामना ९ षटकांत जिंकून स्पर्धेत विजयी हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि अ गटातून अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत एन्ट्री घेतली.

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