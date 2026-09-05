IND vs PAK Asia Cup: भारताची विजयी हॅटट्रिक! ९ षटकांत जिंकली मॅच, पाकिस्तानची इतकी वाईट अवस्था कधी झालीच नव्हती

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026 match result : भारतीय संघाने महिला आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानला आव्हान देण्याच्या परिस्थितीतच ठेवले नाही. श्री चरणी, प्रेमा रावत, दीप्ती शर्मा यांच्या गोलंदाजीसमोर पाकिस्तानचा संघ ५५ धावांत तंबूत परतला. त्यामुळे फलंदाजांना विजयासाठी फार कष्ट घेण्याची गरजच पडली नाही. भारताने हा सामना ९ षटकांत जिंकून स्पर्धेत विजयी हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि अ गटातून अव्वल स्थानासह उपांत्य फेरीत एन्ट्री घेतली. .IND vs PAK भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानच्या फलंदाजांची त्रेधातिरपीट उडाली. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १८.१ षटकांत ५५ धावांवर तंबूत पाठवण्यात भारताला यश आले. पाकिस्तान महिला संघाची आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील ही निचांक कामगिरी ठरली. यापूर्वी २०२४ मध्ये याच मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध हा संघ ५६ धावांत तंबूत परतला होता. २००९ सालचा इंग्लंडविरुद्धचा सर्वबाद ६० धावांचा निचांक स्कोअरचा नकोसा विक्रम मोडला गेला होता..IND vs PAK Asia Cup: ना हस्तांदोलन, ना नजरेला नजर.. हरमनप्रीत कौरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टॉसच्या वेळीच उतरवला पाकिस्तानचा माज.भारतीय महिला संघाविरुद्ध ही एखाद्या संघाची पाचवी निचांक कामगिरी ठरली. याच स्पर्धेत भारताने हाँगकाँगला ५६ धावांवर गुंडाळले होते. पाकिस्तानच्या डावात ओपनर शवाल जुल्फिकार ( १४) ही सर्वाधिक धावसंख्या करणारी फलंदाज ठऱली. संघ सर्वबाद झाल्यानंतरची ही त्यांच्याकडून झालेली दुसरी निचांक वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २००९ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ६० धावांवर ऑल आऊट झालेले असताना बिस्माह मरूफने १३ धावा केल्या होत्या..श्री चरणी ( ३-७), प्रेमा रावत ( ३-९) आणि दीप्ती श्रमा ( २-५) यांच्यासह शफाली वर्माने एक विकेट घेतली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना शफालीने पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला आणि महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम करणारी ती तिसरी फलंदाज ठरली. शफालीने २०२६ मध्ये एडबस्टन येथे शादिका इक्बालविरुद्धच पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला होता आणि आज त्याची पुनरावृत्ती तिने केली..पण, फातिमा सनाने दुसऱ्या षटकात भारताला दोन धक्के दिले. शफाली १२ धावांवर,तर प्रतिका रावल ४ धावांवर एकाच षटकात माघारी परतल्या. त्यानंतर स्मृती मानधनाला ( ९) बाद करून फातिमाने तिसरी विकेट घेतली. हरमनप्रीतने नाबाद १८ धावांची खेळी करून ८.४ षटकांत ३ विकेट्स गमावून ५७ धावा करताना सलग तिसरा विजय मिळवला. आशिया चषक स्पर्धेत भारताने आता पाकिस्तानविरुद्ध ७-१ अशी आघाडी घेतली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.