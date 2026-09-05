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IND vs PAK : शफाली वर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! पाकिस्तानला पहिल्याच चेंडूवर जागा दाखवली; जगात भारी कामगिरी केली Video Viral

Shafali Verma world record in India vs Pakistan Asia Cup 2026 : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप सामन्यात स्टार सलामीवीर शेफाली वर्माने इतिहास रचला. पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरताच शेफालीने महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला.
India vs Pakistan | Asia Cup 2026~

Shafali Verma becomes youngest to score 3000 runs in Women’s T20Is

esakal

Swadesh Ghanekar
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Shafali Verma youngest to score 3000 runs in Women’s T20Is: भारतीय महिला संघाने आशिया चषक २०२६ मध्ये पाकिस्तानला चारीमुंड्या चीत केले. अ गटात भारतीय संघाने विजयी हॅटट्रिक पूर्ण केली. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने कर्णधार म्हणून १५० वा ट्वेंटी-२० सामना खेळण्याचा जगातील पहिला मान पटकावला. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ५५ धावांवर गुंडाळून भारताने ८.४ षटकांत ७ विकेट्स राखून सामना जिंकला. या सामन्यात शफाली वर्माने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली.

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