IND vs PAK : शफाली वर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! पाकिस्तानला पहिल्याच चेंडूवर जागा दाखवली; जगात भारी कामगिरी केली Video Viral

Shafali Verma youngest to score 3000 runs in Women’s T20Is: भारतीय महिला संघाने आशिया चषक २०२६ मध्ये पाकिस्तानला चारीमुंड्या चीत केले. अ गटात भारतीय संघाने विजयी हॅटट्रिक पूर्ण केली. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने कर्णधार म्हणून १५० वा ट्वेंटी-२० सामना खेळण्याचा जगातील पहिला मान पटकावला. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ५५ धावांवर गुंडाळून भारताने ८.४ षटकांत ७ विकेट्स राखून सामना जिंकला. या सामन्यात शफाली वर्माने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली..श्री चरणी ( ३-७) आणि प्रेमा रावत ( ३-९) यांच्या प्रत्येकी तीन विकेट्सने पाकिस्तानच्या डावाला सुरूंग लावला. शफालीने पाकिस्तानची सलामीची जोडी तोडून भारताच्या यशाचा पाया रचला. त्यानंतर दीप्ती शर्माने दोन विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १८.१ षटकांत ५५ धावांत तंबूत परतला आणि ही त्यांची ट्वेंटी-२० मधील सर्वात लाजीरवाणी कामगिरी ठरली. यापूर्वी २०२४ मध्ये ते न्यूझीलंडविरुद्ध ५६ धावांवर ऑल आऊट झाले होते..IND vs PAK Asia Cup: ना हस्तांदोलन, ना नजरेला नजर.. हरमनप्रीत कौरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टॉसच्या वेळीच उतरवला पाकिस्तानचा माज.माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने तीन विकेट्स गमावल्या आणि ही चिंतेची बाब आहे. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने १७ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या आणि ट्वेंटी-२०त पहिल्या सहा षटकांत तीन विकेट्स घेण्याची ही पाकिस्तानकडून झालेली तिसरी वेळ ठरली. यापूर्वी फातिमाने झिम्बाब्वेविरुद्ध ( ३-७) आणि सादिया इक्बालने झिम्बाब्वेविरुद्ध ( ३-२०) अशी कामगिरी केली होती. हे तिन्ही विक्रम याचवर्षी झाले. भारताविरुद्ध १ ते ६ षटकांत तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त विकेट घेणारी फातिमा ही चौथी गोलंदाज ठरली..Youngest to 3000 runs in Women’s T20Isशफालीने या सामन्यात पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला आणि महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम करणारी ती तिसरी फलंदाज ठरली. तिने या सामन्यात १२ धावा करताना आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ३००० धावांचा टप्पा ओलांडला आणि हा टप्पा ओलांडमारी ती जगातील युवा फलंदाज ठरली. तिने २२ वर्ष व २२० दिवसांचा असताना हा पराक्रम करून आयर्लंडच्या गॅरी लुईसचा ( २४ वर्ष व ३४७ दिवस) विक्रम मोडला. महिला ट्वेंटी-२० मध्ये ३००० धावा करणारी ती १६ वी आणि स्मृती मानधना व हरमनप्रीत कौर यांच्यानंतर तिसरी भारतीय ठरली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.