IND vs PAK Asia Cup: पाकिस्तानच्या २८ धावांत १० विकेट्स! भारतासमोर शेजाऱ्यांनी गुडघे टेकले, T20 तील लाजीरवाणी कामगिरी

India Women vs Pakistan Women Asia Cup 2026 Marathi : प्रथम फलंदाजी करण्याचा पाकिस्तान संघाचा निर्णय त्यांच्याच अंगलट आला.. भारतीय गोलंदाजांसमोर त्यांनी अक्षरशः शरणागती पत्करली आणि बिनबाद २७ धावांवर असलेल्या पाकिस्तानची पुढील २१ धावांत वाताहत झाली. श्री चरणीने ( Shree Charani) आणि प्रेमा रावत ( Prema Rawat) यांनी प्रत्येकी तीन विकेट्स घेतल्या. त्यांना अन्य गोलंदाजांनी पण चांगली साथ दिली आणि १८.१ षटकांत पाकिस्तानचा संघ तंबूत परतला. .पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. IND vs PAK सामन्यात दोन्ही संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल न करता मैदानावर उतरल्या. हा सामना भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur ) हिच्यासाठी विक्रमी ठरला. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १५० सामन्यांत नेतृत्व करणारी ती महिला व पुरुष क्रिकेटपटूंमध्ये पहिली कर्णधार ठरली. श्रीलंकेची चमारी अथापट्टू १२१ सामन्यांसह या विक्रमात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..क्रांती गौडने तिसऱ्याच षटकात भारताला यश मिळवून देणारी संधी दिली होती. पण, मुनीबा अलीचा ( ६) उडालेला झेल प्रतिका रावलने सोडला. त्यामुळे क्रांती काहीशी निराश झाली होती. पण, शफाली वर्माने पहिला धक्का दिला आणि त्यानंतर त्यांची गाडी गडगडली. मुनीबा ( १३) व शवाल जुल्फिकार ( १४) या ओपनर सोडल्यास पाकिस्तानच्या अन्य खेळाडूंना दुहेरी आकडाही गाठता आला नाही..श्री चरणीने ३ षटकांत ६ धावांत ३ विकेटस् घेऊन पाकिस्तानला पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकून दिले. त्यात प्रेमा रावत आणि दीप्ती शर्मा यांनी कमाल दाखवली आणि ४८ धावांत त्यांचे ८ फलंदाज माघारी परतले. पाकिस्तानने २०२४ मध्ये याच मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध ५६ धावांची नीचांक खेळी केली होती. प्रेमाने आपली तिसरी विकेट घेताना नेश्रा संधूला माघारी पाठवले. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १८.१ षटकांत ५५ धावांत माघारी परतला. चरणीने ४-०-७-३ आणि प्रेमा रावतने ४-०-९-३ अशी स्पेल टाकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.