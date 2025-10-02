IND vs WI, 1st Test: भारताचं टेन्शन वाढलं! फिफ्टीच्या जवळ असताना KL Rahul ने मैदानात का बोलावलं डॉक्टरांना?

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात अहमदाबादमध्ये पहिला कसोटी सामना सुरू आहे.या सामन्यात अर्धशतकाजवळ असताना केएल राहुलला अचानक मैदानात फिजिओला बोलवावे लागले.त्याने नंतर १०१ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले..भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियवर कसोटी मालिकेतील पहिला सामना खेळला जात आहे. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी भारताची चिंता केएल राहुलमुळे वाढली होती. त्याच्यासाठी चालू सामन्यात डॉक्टरांना मैदानात बोलवावं लागलं होतं..IND A vs AUS A: तापाने फणफणला, तरी उभा राहिला! KL Rahul च्या नाबाद १७६ धावा अन् सुदर्शनचे शतक; भारताचा रेकॉर्ड ब्रेकींग विजय.या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव १६२ धावांवरच संपल्यानंतर भारताकडून पहिल्या डावात केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल सलामीला फलंदाजीला उतरले. दोघांनी धीमी सुरुवात केली. पण नंतर १३ व्या षटकादरम्यान आलेल्या पावसाच्या अडथळ्यानंतर पुन्हा सामना सुरू झाल्यावर धावांची गती वाढवली. दोघांमध्ये ६८ धावांची भागीदारीही झाली. जैस्वाल ३६ धावांवर बाद झाल्याने ही भागीदारी तुटली..त्यानंतर साई सुदर्शनही ७ धावांवर पायचीत झाला. पण नंतर शुभमन गिल त्याला साथ देत होता. या दोघांनी डाव पुढे नेला होता. यावेळी केएल राहुल अर्धशतकाच्या जवळ असताना अचानक त्याला डाव्या पायात वेदना झाल्या. त्याने ३१ व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर रोस्टन चेसला कव्हरला चौकार मारला होता. त्यानंतर लगेचच त्याला या वेदना झाल्या..त्यामुळे लगेचच फिजिओ मैदानात आले. त्यांनी त्याच्या पायाला स्ट्रेचिंग केले. कदाचित क्रॅम्प असावेत, असा अंदाज समालोचकांनी व्यक्त केला. पण याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, फिजिओने उपचार केल्यानंतर केएल राहुल पुन्हा खेळण्यासाठी तयार झाल्याने भारतीय संघाला दिलासा मिळाला. केएल राहुलने यानंतर संयमी खेळ केला आणि १०१ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे कसोटी क्रिकेटमधील २० वे अर्धशतक आहे. पण त्याने उपचारानंतर फार पळण्याची जोखीम घेतली नव्हती. त्यामुळे तो ठिक असेल, अशी भारतीय चाहत्यांना आशा असेल..IND vs WI, 1st Test: मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराहचा भेदक मारा; दोन सत्रात विंडीजचा खेळ खल्लास.नंतर गिल आणि राहुलने पहिल्या दिवसअखेर भारतीय संघाला ३८ षटकात २ बाद १२१ धावांपर्यंत नेले. केएल राहुल ११४ चेंडूत ६ चौकारांसह ५३ धावांवर नाबाद आहे, तर शुभमन गिल १८ धावांवर नाबाद आहे.तत्पुर्वी वेस्ट इंडिजकडून पहिल्या डावात जस्टिन ग्रिव्हजने सर्वाधिक ३२ धावा केल्या, तसेच कर्णधार रोस्टन चेसने २४ आणि यष्टीरक्षक फलंदाज शाय होपने २६ धावा केल्या. बाकी कोणीच काही खास करू शकले नाहीत. भारताकडून मोहम्मद सिराजने ४, तर जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादवला २ आणि वॉशिंग्टन सुंदरला १ विकेट मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.