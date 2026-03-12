BCCI ला सचिन तेंडुलकर नकोसा झालेला? निवृत्तीबाबत विचारणा केलेली; मास्टर ब्लास्टरला बसलेला धक्का, १३ वर्षानंतर सत्य समोर...

What shocked Sachin Tendulkar before retirement? सचिन तेंडुलकर.. हे नाव आजही अनेकांना प्रेरणा देणारे आहे... भारतीयांना क्रिकेटचे वेड लावले ते या नावाने... भारतीयांना स्वप्न पाहण्याचं बळ दिलं ते याच नावाने... आपण ठरवलं तर काही साध्य करू शकतो.. हेही शिकवले, ते याच नावाने... असा या सचिनने २४ वर्ष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटवर राज्य गाजवले. २०२३ मध्ये मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर त्याने निवृत्तीचा सामना खेळला... याच मैदानावरून त्याचा क्रिकेटचा प्रवास सुरू झाला होता आणि तिथेच तो संपला.. पण, कारकीर्दिच्या शेवटच्या टप्प्यात सचिन संघर्ष करताना दिसला आणि त्यामुळेच भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) त्याच्या पर्यायाचा शोधाशोध सुरू केला होता..माजी निवड समिती प्रमुख संदीप पाटील यांनी सचिनच्या निवृत्तीपूर्वी घडलेली एक धक्कादायक घटना सांगितली. २०१२ हे वर्ष सचिनच्या कारकीर्दितील अत्यंत निराशाजनक वर्ष ठरले त्याने ९ कसोटीत २३.८०च्या सरासरीने धावा केल्या आणि त्यात एकही शतक नव्हते. १० वन डे सामन्यांत त्याची सरासरी ३१.५० एवढी कमी राहिली होती. पाटील यांनी नुकत्याच एका पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत बऱ्याच गोष्टींचा खुलासा केला. त्यांच्या एका प्रश्नाने सचिनला स्तब्ध केल्याचे त्यांनी सांगितले..IPL 2026 Full Schedule : आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांत CSK, RCB, MI, PBKS, GT, LSG, RR, SRH, KKR, DC यांच्या वाट्याला किती सामने? संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.तुझा भविष्याचा प्लान काय आहे? पाटील यांनी सचिनला हा प्रश्न केलापाटील पुढे म्हणाले, "त्याने विचारले, का? तेव्हा मी त्याला सांगितले की, निवड समिती तुझ्या रिप्लेसमेंटचा विचार करत आहे. त्याला हे ऐकून धक्का बसला. त्याने मला पुन्हा कॉल केला आणि विचारले, तु्म्ही खरंच असा विचार करताय? मी म्हणालो, हो.".एखाद्या खेळाडूला निवृत्ती घ्यायला लावण्याचा हक्क, निवड समितीला नाही, असे पाटीलने सांगितले. ते पुढे असेही म्हणाले, की सचिनने स्वतः त्याच्या निवृत्तीचा निर्णय निवड समितीला कळवला. पाटील म्हणाले, निवड समिती एखाद्या खेळाडूला वगळू शकते. पण, त्याला निवृत्ती घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. आम्ही त्याला त्याची भविष्याची योजना विचारली. त्याने मला खेळायचे असल्याचे आम्हाला सांगितले. आम्ही ओके म्हणालो..Mumbai Indians IPL 2026 Schedule: मुंबई इंडियन्स घरच्या मैदानावर फक्त दोन सामने खेळणार; जाणून घ्या RCB, RR, KKR अन् DC ला केव्हा व कुठे भिडणार .पाटील यांची निवड समितीची कारकीर्द सचिनची निवृत्ती म्हणून चर्चेत राहिली. पण, त्यांनी जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे आणि मोहम्मद शमी या नव्या तारकांना संधी दिली, हे लोकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, मी लोकांचा राग समजू शकतो. तो सचिन तेंडुलकर आहे, परंतु संघात शमी आला, बुमराह आला, अश्विन, जडेजा, रहाणे हे खेळाडू माझ्या कार्यकाळात आले. लोकं त्याबाबत बोलत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.