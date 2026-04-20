MI vs GT Live : अरे, ए काय खेळतोस! हार्दिक पांड्या Live मॅचमध्ये तिलक वर्माला बडबडला... त्यानंतर काय घडले पाहा... Video Viral

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2026 Marathi Updates: मुंबई इंडियन्सची निराशाजनक कामगिरी कायम राहिली... गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या लढतीत कागिसो रबाडाने पॉवर प्लेमध्ये MI ला ३ धक्के दिले. रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत मुंबईची आघाडीची फळी पुन्हा एकदा अपयशी ठरली. नमन धीर व तिलक वर्मा यांनी चांगला खेळ केला, परंतु GT समोर आव्हानात्मक धावसंख्या उभी करण्यासाठी तो पुरेसा नव्हता. मुंबईची ही अवस्था पाहून कर्णधार हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya Seen Scolding Tilak Varma) तिलक वर्मावर संतापलेला दिसला. .विदर्भच्या दानिश मालेवार याला MI ने पदार्पणाची संधी दिली, परंतु क्विंटन डी कॉकसोबत सलामीला आलेला दानिश ( २) कागिसोच्या अनुभवासमोर अपयशी ठरला. दुसऱ्या षटकात तो पायचीत होऊन माघारी परतला. कागिसो इथेच थांबला नाही, त्याने पुढील दोन षटकांत मुंबईला आणखी दोन धक्के दिले. क्विंटन डी कॉक ( १३) व सूर्यकुमार यादव ( १५) यांना माघारी पाठवून GT ने सामन्यावर पकड घेतली. मुंबईची अवस्था ३ बाद ४४ धावा अशी झाली होती..IPL 2026 मध्ये पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ७ विकेट्स घेण्याचा पराक्रम कागिसोने केला आहे. तिलक वर्मा व नमन धीर यांनी ४० चेंडूंत ५२ धावा जोडून मुंबईची गाडी रुळावर आणली. पण, यावेळी प्रसिद्ध कृष्णाने विकेट मिळवून दिली. नमन ३२ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारांसह ४५ धावांवर झेलबाद झाला आणि तो झेल कागिसोने टिपला. तिलकला आज मोठी खेळी करण्याची संधी होती आणि हार्दिकच्या सल्ल्यानंतर त्याने १५ व्या षटकात ६,४,४,२ असे फटके खेचले. १५ षटकानंतर मुंबईच्या ४ बाद १२२ धावा झाल्या होत्या. .Most Runs for Mumbai Indians in IPLहार्दिकने आजच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलमध्ये २००० धावांचा टप्पा ओलांडला. मुंबई इंडियन्ससाठी असा पराक्रम करणारा तो सातवा फलंदाज ठरला आहे.६०१३ - रोहित शर्मा३८२४ - सूर्यकुमार यादव३४१२ - किरॉन पोलार्ड२४१६ - अंबाती रायडू२३३४ - सचिन तेंडुलकर२३२५ - इशान किशन२०००* - हार्दिक पांड्या*.हार्दिक बडबडल्यानंतर तिलकने आपल्या खेळाची गती वाढवली आणि चौकार-षटकार खेचले. अशोक शर्माने टाकलेल्या १८व्या षटकात तिलकने ६,४,४,६, ६ असे फटके खेचून अर्धशतक पूर्ण केले. मागील १५ डावांतील हे त्याचे पहिले अर्धशतक ठरले.