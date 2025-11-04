Cricket

IPL 2026 : KL Rahul च्या बदल्यात दिल्ली कॅपिटल्सने KKR समोर ठेवले तीन पर्याय, कोलकाता फ्रँचायझीने दाखवला ठेंगा

KL Rahul trade news IPL 2026 latest update: आयपीएल २०२६ हंगामापूर्वी मोठ्या ट्रेडची चर्चा रंगली होती. दिल्ली कॅपिटल्सने के.एल. राहुलच्या बदल्यात कोलकाता नाईट रायडर्सकडून तीन पर्याय ठेवले होते. मात्र कोलकाता फ्रँचायझीनं या ऑफरला स्पष्ट नकार दिला आहे.
KL Rahul trade news IPL 2026 latest update

KL Rahul trade news IPL 2026 latest update

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL 2026 trade talks between KKR and DC collapse : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पूर्वी होणाऱ्या लिलावासाठी ट्रेड विंडो खुली आहे. त्यामुळे बरेच संघ त्यांना हव्या असलेल्या खेळाडूसाठी जोर लावत आहेत. आर अश्विनच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK ) गुजरात टायटन्सकडून वॉशिंग्टन सुंदरला आपल्या संघात घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते. पण, दोन्ही फ्रँचायझीचं एकमत न झाल्याने ही बोलणी अपूर्ण राहिली. आता आणखी एक चर्चेत असलेली ट्रेड फिसकटल्याचे वृ्त्त समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
sports
Delhi Capitals
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
cricket news today
KL Rahul
IPL Auction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com