IPL 2026 : KL Rahul च्या बदल्यात दिल्ली कॅपिटल्सने KKR समोर ठेवले तीन पर्याय, कोलकाता फ्रँचायझीने दाखवला ठेंगा

IPL 2026 trade talks between KKR and DC collapse : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पूर्वी होणाऱ्या लिलावासाठी ट्रेड विंडो खुली आहे. त्यामुळे बरेच संघ त्यांना हव्या असलेल्या खेळाडूसाठी जोर लावत आहेत. आर अश्विनच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK ) गुजरात टायटन्सकडून वॉशिंग्टन सुंदरला आपल्या संघात घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते. पण, दोन्ही फ्रँचायझीचं एकमत न झाल्याने ही बोलणी अपूर्ण राहिली. आता आणखी एक चर्चेत असलेली ट्रेड फिसकटल्याचे वृ्त्त समोर आले आहे. .कोलकाता नाइट रायडर्य आयपीएल २०२६ साठी कर्णधाराच्या शोधात आहेत आणि त्यांनी लोकेश राहुल ( KL Rahul Trade ) च्यासाठी दिल्ली कॅपिटल्सकडे बोलणी सुरू केली होती. पण, दिल्लीच्या अपेक्षा खूप वाढल्या आणि यांच्यातली बोलणी रद्द झाली. टाईम्सच्या वृत्तानुसार DC ने कोलकाता फ्रँयाचझीकडे तीन खेळाडूंचे पर्याय ठेवले होते आणि ते त्यांनी अमान्य केले. दिल्लीने १४ कोटींमध्ये लोकेशला २०२५ च्या लिलावात आपल्या संघात घेतले. श्रेयस अय्यर व रिषभ पंत यांना मिळालेल्या रकमेच्या तुलनेत ती खूप कमी रक्कम ठरली..IPL 2026 Update: काव्या मारनचा धक्कादायक निर्णय घेण्याच्या तयारीत, असं करण्याची खरच गरज आहे का? सनरायझर्स हैदराबाद....KKR मागील पर्वात अजिंक्य रहाणेच्या नेतृ्त्वाखाली खेळला होता. पण, त्यांना साजेशी कामगिरी करता आली नाही. पुढील पर्वात हा संघ यष्टिरक्षक-फलंदाज आणि कर्णधार अशा खेळाडूच्या शोधात आहे आणि त्यासाठी ते लोकेश राहुलसाठी आग्रही होते. पण, दिल्ली कॅपिटल्सने त्यांच्यासमोर तीन पर्याय ठेवले. त्यांनी लोकेशच्या बदल्यात सुनील नरीन किंवा अंगकृश रघुवंशी आणि रिंकू सिंग किंवा रघुवंशी आणि हर्षित राणा... असे तीन पर्यात दिल्लीने ठेवले होते. पण, कोलकाताने ते अमान्य केले..सुनील नरीन हा KKR चा दिग्गज खेळाडू आहे आणि त्याला सोडण्याची फ्रँचायझीची तयारी नाही. दुसरा पर्याय रघुवंशी व रिंकू असा होता, परंतु नवीन प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांनी रघुवंशीला घडवले आहे. त्यामुळे ते त्याला जाऊ देणार नाही. तिसऱ्या पर्यायात फ्रँचायझी रिंकू किंवा हर्षित यांच्यापैकी एकाला जाऊ देतील, परंतु दोघांनाही सोडणे त्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे आता दिल्ली आणि कोलकाता यांच्यातली लोकेश राहुलसाठीची बोलणी शक्य नसल्याचेच चित्र आहे..Ranji Trophy 2025 : यशस्वी जैस्वालने झळकावले शतक; मुंबईचा पराभव टाळण्यासाठी ठोकला शड्डू, मुशीरची फिफ्टी, अजिंक्य अपयशी.