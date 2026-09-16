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IPL 2027 Auction कुठे होणार? मागील काही वर्षांत दुबई, जेद्दाह, अबु धाबी येथे झाला होता लिलाव; यावर्षी...

IPL 2027 auction venue in India: आयपीएल लिलावाच्या लिलावाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या IPL गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
IPL 2027 auction venue in India

IPL 2027 auction venue in India after Dubai Jeddah and Abu Dhabi auctions

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL 2027 auction India latest update: इंडियन प्रीमिअर लीगचा लिलाव मागील काही वर्षात परदेशातच झाले आहेत. दुबई, जेद्दाह आणि अबु धाबी येथे आयपीएल लिलाव झाली होती. भारतात २०२३ मध्ये कोची येथे शेवटचा आयपीएल लिलाव पार पडला होता. पण, आता IPL 2027 चा लिलाव भारतात परतणार आहे. आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. हे मिनी ऑक्शन असणार आहे.

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