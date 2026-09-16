IPL 2027 Auction कुठे होणार? मागील काही वर्षांत दुबई, जेद्दाह, अबु धाबी येथे झाला होता लिलाव; यावर्षी...

IPL 2027 auction India latest update: इंडियन प्रीमिअर लीगचा लिलाव मागील काही वर्षात परदेशातच झाले आहेत. दुबई, जेद्दाह आणि अबु धाबी येथे आयपीएल लिलाव झाली होती. भारतात २०२३ मध्ये कोची येथे शेवटचा आयपीएल लिलाव पार पडला होता. पण, आता IPL 2027 चा लिलाव भारतात परतणार आहे. आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. हे मिनी ऑक्शन असणार आहे..फ्रँचायझींना दिलेल्या आश्वासनांमुळेही हा निर्णय घेण्यात आला असावा, ज्यांनी मिनी-लिलावासाठी आपले प्रतिनिधी परदेशात पाठवण्यासाठी येणाऱ्या लॉजिस्टिकल अडचणींबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. बीसीसीआयच्या सदस्यांनी गेल्या वर्षीच्या अबू धाबी लिलावादरम्यान त्यांच्या मतांचा विचार केला. नियामक परिषदेने या वर्षीचा लिलाव भारतातील एखाद्या शहरात आयोजित करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याचा निर्णय घेतला..IND vs AFG : मॅच विनिंग खेळीनंतरही संजू सॅमसनला बाकावर बसवणार? श्रेयस अय्यरने दिले संकेत; कशी असेल टीम इंडियाची Playing XI? .गव्हर्निंग कौन्सिलने लिलावासाठी ऑक्टोबरचा विचार केला आहे, कारण डिसेंबरमध्ये भारतात लग्न सोहळ्याचा हंगाम असतो. लिलावासाठी शहराची निवड ही तेथील फाईव्ह स्टार हॉटेलच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. २०२३ चा लिलाव कोची येथे झाल्यापासून फ्रँचायझी लिलावासाठी दुबई, जेद्दाह आणि अबू धाबी येथे प्रवास करत आहेत. मात्र, या वर्षी मंडळाने भारतातीलच एका ठिकाणी मिनी-लिलाव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Impact Playerवर निर्णय घेण्यासाठी आणखी एक बैठकगव्हर्निंग कौन्सिलने इम्पॅक्ट प्लेयर नियमावरील निर्णय अनिर्णित ठेवला आहे. एका महिन्यात गव्हर्निंग कौन्सिलची आणखी एक बैठक बोलावली जाईल, ज्यात या नियमावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.