IPL 2027 Trade: लखनौ सुपर जायंट्स-राजस्थान रॉयल्स यांच्यात मोठी डिल... ३-४ खेळाडू जाणार इथून तिथे; कोण असतील ते?

Rajasthan Royals Lucknow Super Giants 4 player trade IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ ची ट्रेड विंडो बंद होण्यास आता अवघ्या ११-१२ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे आणि खेळाडूंना आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. हार्दिक पांड्याच्या नावाची हवा असताना गुरुवारी चेन्नई सुपर किंग्स व सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात अनपेक्षित ट्रेड झाला. लियाम लिव्हिंगस्टन व जॅक एडवर्ड्स यांच्यासाठी CSK ने खलील अहमद व नॅथन एलिस यांना SRH कडे जाऊ दिले. पण, त्यापेक्षा मोठी ट्रेड आता चर्चेत आली आहे आणि ही राजस्थान रॉयल्स व लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात होणार आहे..RR व LSG यांच्यात ३ किंवा ४ खेळाडूंसाठी चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त क्रिकबजने दिले आहे. LSG कडून मागील पर्व गाजवणारा वेगवान गोलंदाज RR ला हवा आहे. तो लखनौहून जयपूरला जाण्याची शक्यता आहे. दोन्ही फ्रँचायझींमध्ये चर्चा होत असलेल्या या करारामध्ये LSGच्या एका फिरकी गोलंदाजाचाही समावेश असू शकतो. पण, या देवाणघेवाणीला तत्त्वतः मान्यता मिळाली असून, नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. गेल्या हंगामात LSG साठी फलंदाजी हा कमकुवत दुवा होता आणि हेच लक्षात घेता ते त्यांच्या एका गोलंदाजाला देण्यास तयार असल्याचे समजते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Trade: ४० कोटी द्या, तरच संघात थांबतो! आयपीएल फ्रँचायझींसमोर बड्या खेळाडूंची मागणी, वाढली डोकेदुखी; नेमकी भानगड काय?.राजस्थान रॉयल्सकडे अनेक फलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू उपलब्ध आहेत. ते त्यांपैकी एक किंवा दोघांना, म्हणजेच एक फलंदाज आणि एक अष्टपैलू, किंवा दोघांपैकी एकाला, देण्यास इच्छुक असल्याचे दिसते. या कराराला अंतिम स्वरूप दिले जात असून, त्याची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे..एलएसजीकडे मोहम्मद शमीच्या नेतृत्वाखाली प्रिन्स यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, ॲनरिच नॉर्खिजे, आकाश सिंग आणि अर्जुन तेंडुलकर यांची एक जबरदस्त वेगवान गोलंदाजीची फळी होती. पण, त्यांची फलंदाजी तितकीशी प्रभावी नव्हती आणि त्यामुळे हा संघ गुणतालिकेत तळाशी राहिला. १० संघांमध्ये एलएसजीचे वेगवान गोलंदाज सरासरीच्या बाबतीत सातव्या क्रमांकावर होते, परंतु इकॉनॉमी रेटच्या बाबतीत ते अव्वल होते..चर्चेत असलेल्या या अदलाबदलीमध्ये अनेक खेळाडूंचा समावेश असण्याची शक्यता आहे, ज्यात किमान एका संघाकडून दोनपेक्षा जास्त खेळाडू जाऊ शकतात. एका अष्टपैलू खेळाडूच्या नावाचीही चर्चा होत आहे, कारण या चर्चेतून गोलंदाजाच्या बदल्यात फलंदाज हा सर्वात संभाव्य अदलाबदलीचा प्रकार घडू शकतो. 'सकाळ'च्या अंदाजानुसार प्रिन्स यादव, कुलदीप यादव, दासून शनाका ही नावं असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.