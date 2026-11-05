IPL 2027 Trade: दिवाळीच्या सफाईत चांगल्या वस्तू कचऱ्यात फेकल्या...! CSK च्या ट्रेडवर नेटिझन्सची सटकली; SRH ची ताकद वाढली

SRH strengthen squad with Khaleel Ahmed and Nathan Ellis: हार्दिक पांड्याची आतुरतेनं वाट पाहणाऱ्या चेन्नई सुपर किंग्सच्या चाहत्यांना निराश व्हावे लागले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वीच्या ट्रेडमधील आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. CSK लियाम लिव्हिंगस्टोन व जॅक एडवर्ड्स यांना आपल्या ताफ्यात स्वस्तात दाखल करून घेतले. या दोघांसाठी अनुक्रमे ६ व ३ कोटी रुपये मोजले. पण, या दोघांसाठी त्यांनी सनरायझर्स हैदराबादला खलील अहमद व नॅथन एलिस हे दोन खेळाडू दिले आणि यावरून नेटिझन्सची सटकली आहे. दिवाळीच्या सफाईत चांगल्या वस्तू कचऱ्यात फेकून दिल्या, अशा प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून येत आहेत..CSK आणि SRH यांच्यातल्या ट्रेडमध्ये लियाम लिव्हिंगस्टोन आणि जॅक एडवर्ड्स CSK मध्ये, तर खलील अहमद आणि नॅथन एलिस SRH मध्ये सामील झाले आहेत. इंग्लंडच्या ऑल राऊंडरला SRH ने मागील पर्वात १३ कोटींत ताफ्यात दाखल केले होते, परंतु त्याला खेळण्याची फार संधी दिली नव्हती. तेच एडवर्ड्सला पायाच्या दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ मधून माघार घ्यावी लागली होती. हे दोन्ही खेळाडू चेन्नईने आपल्या ताफ्यात घेतल्याने नेटकरी चिडले आहेत...सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Trade News: हार्दिक पांड्या नेमका कोणत्या संघात जाणार? वाऱ्यावरच्या चर्चांनंतर BCCI ची मोठी घोषणा, लवकरच चित्र होईल स्पष्ट.चेन्नईची चूक...खलील अहमद ज्याने आयपीएल २०२५ मध्ये १५ विकेट्स घेतल्या होत्या आणि आयपीएल २०२६ मध्ये त्याला दुखापतीमुळे केवळ ५ सामने खेळता आले होते. पण, पॉवर प्लेमध्ये विकेट घेण्याचे त्याचे कौशल्य चेन्नईसाठी फायद्याचे ठरले होते. अशा परिस्थितीही त्याला SRH ला देण्याचा निर्णय नेटकऱ्यांना फार पटलेला नाही. तेच नॅथन एलिस आपल्या वैविध्यपूर्ण गोलंदाजीसाठी आणि अखेरच्या षटकांमध्ये प्रभावी ठरण्यासाठी ओळखला जातो. त्यालाही ट्रेड करून चेन्नईने मोठी चूक केली आहे..हैदराबादचा फायदा...खलील अहमद व नॅथन एलिस यांच्या येण्याने हैदराबादच्या गोलंदाजीची धार अधिक धारधार झाली आहे. त्यांच्या संघात आधीच टी नटराजन, सकिब हुसैन, इशान मलिंगा, हर्ष दुबे, प्रफुल हिंगे, हर्षल पटेल व कर्णधार पॅट कमिन्स असे एकापेक्षा एक सरस गोलंदाज आहेत. कमिन्स आयपीएल २०२७ च्या काही सामन्यांना मुकण्याची शक्यता आहे, तरीही त्यांचा गोलंदाजी विभाग भल्याभल्यांना धडकी भरवणारा आहे..CURRENT BOWLERS OF CSK FOR IPL 2027 तेच दुसरीकडे चेन्नई सुपर किंग्सचा गोलंदाजी विभाग कमकुवत दिसतोय... कुलदीप यादव, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, आकाश मढवाल, स्पेन्सर जॉन्सन, अकिल होसैन, मॅट हेन्री, गुरजपनीत सिंग, राहुल चहर, जेमी ओव्हरटन, रामकृष्णा घोष, अंशुल कंबोज, श्रेयस गोपाळ, झॅक फॉल्कस असे त्यांचे गोलंदाज आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.