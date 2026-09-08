IPL 2027 Trade: लोकेश राहुल कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळणार? सूर्या, हार्दिकची दारं बंद? दिल्ली कॅपिटल्सचा मोठा खुलासा

KL Rahul to Kolkata Knight Riders IPL 2027: हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये कर्णधाराच्या शोधात असलेल्या कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळण्याची चर्चा रंगली आहे. अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीनंतर KKR ला कर्णधार हवा आहे आणि मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात हार्दिक व सूर्याची घुसमट होत असल्याच्या चर्चा रंगवल्या गेल्या आहेत. अशात KKR हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत असल्याचेही म्हटले गेले. पण, या दोन नावांमध्ये आणखी एक खेळाडू शर्यतीत आहे आणि तो म्हणजे KL Rahul... दिल्ली कॅपिटल्सचा हा खेळाडू IPL 2027 मध्ये कोलकाता फ्रँचायझीच्या कर्णधारपदाची रिक्त जागा भरू शकतो....या सर्व चर्चा होत्या आणि यावर कोणत्याही फ्रँचायझीने अधिकृत मत मांडले नव्हते. मात्र, काल दिल्ली कॅपिटल्सने यावर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी KL Rahul च्या ट्रेड चर्चांना पूर्णविराम लावला. हा यष्टिरक्षक-फलंदाज कुठेही जात नसल्याचे DC ने स्पष्ट केले. कोलकाता फ्रँचायझीसोबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. IPL 2026 पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सने कुलदीप यादवला लखनौ सुपर जायंट्सला देऊन रिषभ पंतला आपल्या ताफ्यात घेतले होते. पंत व राहुल हे दोन्ही यष्टिरक्षक-फलंदाज आहेत आणि अक्षर पटेलनंतर कर्णधारपदाचे दावेदारही आहेत. अक्षरला २०२५ व २०२६ च्या पर्वात कर्णधार म्हणून अपयश आले आहे..Pakistan Match Fixing : पाकिस्तानी फिक्सर, इंग्लंड दौऱ्यावर संशयास्पद घडामोडी! फोन जप्त, PCB कडून चौकशी; खूप मोठी नावं अडकणार? .दरम्यान, फ्रँचायझी सह मालक पार्थ जिंदाल यांनी लोकेश राहुलच्या ट्रेड संदर्भातील बातम्या फेटाळून लावल्या. लोकेश राहुल हा माझ्या ओळखीचा सर्वात चांगला माणूस आहे आणि तो नेहमीच सांघिक वृत्तीने काम करतो. आता असा खेळाडू संघातून जाऊ देण्याचे अजिबात कारण नाही, असे त्यांनी X पोस्टवर लिहिले.त्यावर लोकेशनेही उत्तर देताना म्हटले की, धन्यवाद... पुढील पर्वाची आतुरतेने वाट पाहतोय. .लोकेश राहुल आयपीएल २०२५ च्या मेगा ऑक्शनमध्ये १४ कोटींत दिल्लीच्या ताफ्यात दाखल झाला होता आणि त्याने IPL 2025 मध्ये त्याने ५३९ व मागील पर्वात ५९३ धावा केल्या होत्या. लोकेशने यापूर्वी पंजाब किंग्स व लखनौ सुपर जायंट्सचे नेतृत्व सांभाळले होते आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही संघांना अपयश आले होते. आता लोकेश राहुल जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने KKR च्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत सूर्या व हार्दिक पांड्या अजूनही आहेत..IPL 2027 Rule: फ्रँचायझींकडून हरकती अन् आयपीएलच्या फॉरमॅटमध्ये बदल; वादग्रस्त नियम हटवणार? BCCI च्या Emailमध्ये नेमकं काय?.लोकेश राहुल आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा फलंदाज आहे. त्याने आयपीएल २०१८ मध्ये ६५९ आणि त्यानंतर पुढील पर्वात ५९३ धावा केल्या होत्या. आयपीएल २०२० व आयपीएल २०२१ मध्ये त्याने अनुक्रमे ६७० व ६२६ धावा कुटल्या होत्या. मागील तीन आयपीएलमध्ये त्याने ५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. एकूण १५९ सामन्यांत त्याच्या नावावर ५८१५ धावा आहेत. २०२७ मध्ये दुखापतीमुळे त्याला आयपीएल खेळता आली नव्हती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.