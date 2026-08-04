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IPL 2027 : मुंबईचे चार खेळाडू Delhi Capitalsच्या निवड चाचणीसाठी दाखल झाले, यशस्वी जैस्वाल... ; सौरव गांगुली करणार निवड

Four Mumbai cricketers at Delhi Capitals trials: आयपीएल २०२७ हंगामाच्या तयारीला वेग आला असून दिल्ली कॅपिटल्सने बंगळुरूतील जस्ट क्रिकेट अकादमी येथे निवड चाचण्यांना सुरुवात केली आहे. या ट्रायल्समध्ये मुंबईचे चार युवा क्रिकेटपटू आपली छाप पाडण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत.
Delhi Capitals selection trials IPL 2027

Delhi Capitals selection trials IPL 2027

Swadesh Ghanekar
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Delhi Capitals selection trials IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या तयारीला वेग पकडला आहे. प्रत्येक फ्रँचायझीने मिनी ऑक्शनपूर्वी संघबांधणीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही फ्रँचायझींनी निवड चाचणी शिबीर सुरू केले आहेत आणि दिल्ली कॅपिटल्सच्या निवड चाचणीसाठी मुंबईचे चार खेळाडू बंगळुरूत दाखल झाले आहेत. या चारपैकी दोन खेळाडूंचा थेट यशस्वी जैस्वाल याच्याशी संबध आहे आणि त्यामुळे हे चौघो कोण, याची उत्सुकता लागली आहे.

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