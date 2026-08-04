IPL 2027 : मुंबईचे चार खेळाडू Delhi Capitalsच्या निवड चाचणीसाठी दाखल झाले, यशस्वी जैस्वाल... ; सौरव गांगुली करणार निवड

Delhi Capitals selection trials IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या तयारीला वेग पकडला आहे. प्रत्येक फ्रँचायझीने मिनी ऑक्शनपूर्वी संघबांधणीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही फ्रँचायझींनी निवड चाचणी शिबीर सुरू केले आहेत आणि दिल्ली कॅपिटल्सच्या निवड चाचणीसाठी मुंबईचे चार खेळाडू बंगळुरूत दाखल झाले आहेत. या चारपैकी दोन खेळाडूंचा थेट यशस्वी जैस्वाल याच्याशी संबध आहे आणि त्यामुळे हे चौघो कोण, याची उत्सुकता लागली आहे..मुंबईचा मध्यमगती गोलंदाज - अष्टपैलू खेळाडू आयुष वर्तक, फलंदाज अयाझ खान, सलामीवीर दिव्यांश सक्सेना आणि लेग स्पिनर वेदांत गोरे, यांनी DC च्या निवड चाचणी शिबिरात सहभाग घेतला. बंगळुरूच्या जस्ट क्रिकेट अकादमीत हे निवड चाचणी शिबीर सुरू आहे. या चाचण्या दिल्ली कॅपिटल्सच्या नवीन प्रशिक्षण गटाच्या देखरेखीखाली होत आहेत, ज्यात भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली आहे. त्याच्यासह २०११ वर्ल्ड कप विजेता युवराज सिंग आणि भारताचा माजी लेग-स्पिनर अमित मिश्रा यांचाही समावेश आहे..IND vs SL Test Series: भारतीय संघात 'Fantastic Four'! श्रीलंकेच्या फिरकीचा सामना करण्यासाठी संघात ४ नवे हुकूमी एक्के दाखल; BCCI ने शेवटच्या क्षणाला केले बदल....गांगुलीची मुख्य प्रशिक्षक, युवराजची फलंदाजी प्रशिक्षक आणि मिश्राची फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. अयाझने बीसीसीआयच्या २३ वर्षांखालील वन डे स्पर्धेत २०४ च्या सरासरीने फटकेबाजी केली होती. २३ वर्षीय फलंदाजांने ५४ चेंडूंत १०४ धावा चोपताना ८ षटकार व ९ चौकार खेचले होते. त्यानंतर त्याने गोवा संघाविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर ४१ चेंडूंत ११ षटकार व ३ चौकारांसह ९९ धावांची वादळी खेळी केली होती. ट्वेंटी-२० मुंबई लीगमध्ये एमएससी मराठा रॉयल्सचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने ५ सामन्यांत १७४ च्या स्ट्राईक रेटने १७४ धावा चोपल्या होत्या. त्यात ८७ ही त्याची सर्वोत्तम खेळी ठरली होती. .टाइम्स शील्ड 'ए' डिव्हिजनमध्ये, त्याने पाच सामन्यांमध्ये १२२.२५ च्या सरासरीने आणि ११२.१५ च्या स्ट्राइक रेटने ४८९ धावा करून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाचा मान मिळवला. यामध्ये नाबाद २०० धावांच्या खेळीसह ३६ चौकार व व २८ षटकारांचा समावेश आहे. २०२३ मध्ये मुंबईकडून एक रणजी ट्रॉफी सामना खेळलेल्या दिव्यांशने, या वर्षीच्या ट्वेंटी-२० मुंबई लीगमध्ये ऑरेंज कॅप पटकावली. त्याने १७४ च्या स्ट्राईक रेटने तीन अर्धशतकांसह २६१ धावा केल्या..India vs Pakistan : भारताचा थरारक विजय; पाकिस्तानच्या जबड्यातून खेचून आणली मॅच, शेजाऱ्यांना वाटलेलं ते जिंकतील, पण....या २५ वर्षीय डावखुऱ्या फलंदाजाने यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या २०२० च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताचा कसोटी सलामीवीर यशस्वी जैस्वालसोबत भागीदारी केली होती. त्याने पाच सामन्यांमध्ये ५० च्या सरासरीने आणि ६४.९३ च्या स्ट्राइक रेटने १५० धावा केल्या, ज्यात दोन अर्धशतकांचा समावेश होता. दिव्यांश आणि अयाझ या दोघांनाही ज्वाला सिंग प्रशिक्षण देतात, ज्यांनी यशस्वीलाही त्याच्या सुरुवातीच्या काळात प्रशिक्षण दिले होते. वर्तकने यापूर्वी आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्ससाठी ट्रायल दिले होते. त्याने २०२४-२५ च्या कोल सी के नायडू स्पर्धेत ९ सामन्यांत ७७० धावा कुटल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.