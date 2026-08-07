Hardik Pandya Trade: हार्दिकच्या ट्रेडवर आर अश्विनचं मोठं विधान... Mumbai Indians ला म्हणाला, KKR ने हे दोन खेळाडू दिले, तरच डिल स्वीकारा अन्यथा...

R Ashwin statement on Hardik Pandya KKR trade rumours : भारतीय संघाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू आर अश्विन याने मुंबई इंडियन्सला ( Mumbai Indians) मोलाचा सल्ला दिला आहे. कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडच्या चर्चा सुरू आहेत आणि चेन्नई सुपर किंग्स व कोलकाता नाइट रायडर्स, हे दोन संघ हार्दिकसाठी आग्रही असल्याचे वृत्त आहे. हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली MI ला आयपीएलच्या आणखी एका पर्वात निराशाजनक कामगिरीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे IPL 2027 पूर्वी फ्रँचायझी संघात काही बदल करतील अशी चर्चा आहे. .CSK ने हार्दिकची कर्णधारपदाची मागणी धुडकावल्यानंतर दोघांमधील बोली फिसकटली आहे. अशात KKR ने कॅमेरून ग्रीनच्या बदल्यास हार्दिकला मुंबईकडून घेण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचे वृत्त आहे. MI-CSK ट्रेडच्या चर्चेत हार्दिकसाठी शिवम दुबे व खलील अहमद अशा दोन खेळाडूंची मागणी करण्यात आली होती. पण, अश्विनने मुंबईच्या फ्रँचायझीला KKR सोबत डिल करण्याचा सल्ला दिला आहे, परंतु त्याने एक अट ठेवली आहे. अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर याबाबत भाष्य केले आहे..Hardik Panyda Trade: २५ कोटीसह कर्णधारपदही मिळणार! हार्दिक पांड्यासाठी नवी फ्रँचायझी मैदानात; Mumbai Indians ला दिलीय अशी ऑफर, जी नाकारता येणार नाही... ."हार्दिक CSK किंवा KKR व्यतिरिक्त इतर फ्रँचायझीमध्ये जाण्याची शक्यता नाकारू नका. CSK शिवम दुबे आणि एका वेगवान गोलंदाजाला देईल, तर KKR कॅमेरून ग्रीनला देईल, अशी चर्चा आहे. जर ग्रीनने पुढच्या वर्षी ॲशेसवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला, तर काय होईल? जर मी MI च्या जागी असतो, तर मी KKR सोबतचा करार फक्त एकाच अटीवर स्वीकारला असता, ती अट म्हणजे हार्दिकच्या बदल्यात हर्षित राणा आणि रिंकू सिंग यांना मी मागितले असते. MIला अधिक मजबूत करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे,"असे अश्विन म्हणाला..माजी अष्टपैलू खेळाडूने KKR सोबतच्या डिलला प्राधान्य दिले. तो म्हणाला," हार्दिकच्या बदल्यात CSK आणि KKR पैकी कोणता संघ अधिक मजबूत होईल, याचाही MI विचार करेल. CSK ने हार्दिकला मिळवण्यासाठी दुबे आणि एका भारतीय वेगवान गोलंदाजाला दिले, तर ते मजबूत होतील, पण अजिंक्य नाही. मात्र, जर KKR ला हार्दिक मिळाला, तर ते अचानक खूप मजबूत दिसतील. हार्दिकमुळे KKR ची फलंदाजीची फळी अत्यंत घातक बनेल. त्यामुळे यापैकी कोणताही संघ आपल्याला मागे टाकू नये, यासाठी काय करता येईल याचा विचार MI ला करावा लागेल.".Hardik Pandya Deal: हार्दिकची CSK सोबतची डिल का फिसकटली? ऋतुराज गायकवाडचं नाव आलंय चर्चेत, Mumbai Indians च्या कॅप्टनच्या मागण्या वाचाल तर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.