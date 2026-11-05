Chennai Super Kings new players for IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएल २०२६ पूर्वी हार्दिक पांड्याला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेईल असे वाटले होते. पण, त्यांनी हार्दिकला ठेंगा दाखवला आहे. CSK ने सनरायझर्स हैदराबादकडून लियाम लिव्हिंगस्टोन आणि जॅक एडवर्ड्स या दोन तगड्या खेळाडूंना आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. आयपीएल २०२६ च्या आधी SRH ने लिव्हिंगस्टोनला १३ कोटींना आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले होते. त्या हंगामात त्याने संघासाठी दोन सामने खेळून १५ धावा केल्या होत्या. लिव्हिंगस्टोनच्या खराब फॉर्ममुळे तो प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर राहिला..लिव्हिंगस्टोन आणि एडवर्ड्स यांच्यासाठी CSK ने खलील अहमद आणि नॅथन एलिस यांना हैदराबादकडे सोपवले. लिव्हिंगस्टोन आणि एडवर्ड्स यांना CSK ने अनुक्रमे ६ कोटी आणि ३ कोटी रुपयांना विकत घेतले आहे. खलील अहमद आणि नॅथन एलिस हे अनुक्रमे ४.८ कोटी आणि २ कोटी रुपयांना SRH संघात सामील झाले आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Hardik Pandya Trade: हार्दिच्या बदल्यात Mumbai Indians ला हवेत KKR चे २ खेळाडू; ही ट्रेड झाल्यास मुंबईला रोखणे होईल अवघड...\n.लिव्हिंगस्टोनने इंग्लंडचे १०० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केले असून १५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्याने ५१ आयपीएल सामन्यांमध्ये १५५ पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने १००० हून अधिक धावा केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या एडवर्ड्सने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ८६५ धावा केल्या असून ५८ बळी घेतले आहेत. त्याने प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४ शतकांसह जवळपास २५०० धावा केल्या आहेत. .Chennai Super Kings Squadमहेंद्रसिंग धोनी, कार्तिक शर्मा, संजू सॅमसन, उर्विल पटेल, सर्फराज खान, मॅथ्यू शॉर्ट, ऋतुराज गायकवाड, आयुष म्हात्रे, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, कुलदीप यादव, आकाश मढवाल, प्रशांत वीर, झॅक फॉल्क्स, राहुल चहर, मॅट हेन्री, नूर अहमद, लियाम लिव्हिंगस्टोन, गुरजपनीत सिंग, स्पेन्सर जॉन्सन, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी, जेमी ओव्हरटन, मॅसनेल नोरोन्हा, डिएन फोरेस्टर, अमन खान, अकिल होसैन, शिवम दुबे, रामकृष्णा घोष, अंशुल कंबोज, जॅक एडवर्ड्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.