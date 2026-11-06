IPL 2027 mega auction retention news and latest updates: पुढील महिन्याच्या मिनी लिलावापूर्वीच्या खेळाडूंच्या खरेदी-विक्रीच्या चर्चा सुरू असताना फ्रँचायझींसमोर नवीन आव्हान उभं राहिलं आहे. आयपीएलच्या पुढील पर्वानंतर होणाऱ्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्यांना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागू शकते. फ्रँचायझींकडे काही प्रमुख खेळाडूंनी संघात कायम राखण्यासाठी मोठी मागणी केली आहे. काही खेळाडूंनी संघात राहण्यासाठी आधीच मोठ्या आर्थिक अटी टाकल्या आहेत..क्रिकबझला मिळालेल्या माहितीनुसार, आयपीएलमधील काही अव्वल खेळाडूंनी आपली रिटेन्शन फी म्हणून ४० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. किमान दोन खेळाडूंनी आपापल्या फ्रँचायझींना कळवले आहे की, त्यांना एवढी रक्कम मिळणार असेल तरच ते संघात राहण्यास तयार आहेत. इतर खेळाडूही याचे अनुकरण करू शकतात.खेळाडूंनी संघात कायम राहण्यास नकार देऊन लिलावात आपली रक्कम वाढवून घेण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. श्रेयस अय्यर आणि रिषभ पंत या दोघांनीही आपापल्या संघांनी कायम ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर २०२५ च्या मेगा लिलावात भाग घेतला आणि त्यांना अनुक्रमे २६.७५ कोटी व २७ कोटी रुपयांचे करार मिळवले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Trade: चेन्नई सुपर किंग्सने हार्दिक पांड्याला 'ठेंगा' दाखवला; SRH चे दोन तगडे खेळाडू आपल्या संघात घेतले, त्याबदल्यात कोणाला दिले?.पंतला २७ कोटी रुपयांचा करार मिळाला, तेव्हा फ्रँचायझीकडे एकूण रक्कम १२० कोटी रुपये होती. पुढील वर्षीच्या मेगा लिलावासाठी ही रक्कम सुमारे १५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्या पातळीवर, ४० कोटी रुपयांचा करार हा फ्रँचायझीच्या एकूण रकमेच्या एक चतुर्थांशपेक्षा थोडा जास्त असेल. ज्या फ्रँचायझींना अनेक नामांकित खेळाडूंना संघात कायम ठेवायचे आहे, त्यांच्यासाठी अशा मागण्या मान्य करणे कठीण असू शकते. या विषयावर अद्याप कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नसली तरी, पुढील वर्षी ही रक्कम सुमारे १५० कोटी रुपये असण्याची अपेक्षा आहे..मागील मेगा लिलावासाठीच्या बीसीसीआयच्या रिटेन्शन नियमांनुसार, पाच खेळाडूंना कायम ठेवणाऱ्या फ्रँचायझीच्या एकूण पर्समधून ७५ कोटी रुपये कापले जात होते. त्यामुळे ४० कोटी रुपयांचे रिटेन्शन शुल्क व्यवहार्य आहे की नाही, हे अखेरीस प्रत्येक फ्रँचायझीच्या आर्थिक रचनेवर आणि संघाच्या रचनेवर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.