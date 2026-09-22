IPL 2027 News: खेळाडू की मार्गदर्शक? CSK ने MS Dhoni ची भूमिका जाहीर केली; मुख्य प्रशिक्षकपदी झहीर खान बसताच मोठी घोषणा

MS Dhoni player or mentor for CSK IPL 2027? चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. स्टीफन फ्लेमिंग याच्यानंतर CSK च्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी कोणाकडे जाईल, याची सर्वांना उत्सुकता होती. या पदासाठी महेंद्रसिंग धोनीच योग्य व्यक्ती असल्याचे अनेकांचे मत होते आणि कॅप्टन कूलचं वय पाहता तो पुढल्या वर्षी याच भूमिकेत दिसेल असा सर्वांना विश्वास होता. पण, सोमवारी चेन्नई फ्रँचायझीने भारताचा माजी जलदगती गोलंदाज झहीर खान ( Zaheer Khan) याची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. झहीरकडे प्रशिक्षणाचा अनुभव असल्याने तोच या पदासाठी योग्य व्यक्ती असल्याचे फ्रँचायझीकडून सांगण्यात आले..झहीरच्या नियुक्तीनंतर मग धोनीच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण, धोनी मागील काही वर्षांपासून गुडघ्याच्या दुखापतीचा सामना करतोय आणि त्यामुळे तो फलंदाजीलाही खूप खालच्या क्रमांकावर येतोय. त्याची संघात गरज ही फक्त प्रमोशन आणि TRP च्या गणितापुरती राहिली आहे. त्यामुळे आता तो IPL 2027 मध्ये नेमकं काय करणार? हा प्रश्न आहे. यावरही CSK चे सीइओ कासी विश्वनाथन यांनी मोठं विधान केलं आहे."महेंद्रसिंग धोनी खेळाडू म्हणून उपलब्ध असेल," असे विश्वनाथन यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले..CSK Head Coach: जहीर खानकडे चेन्नई सुपर किंग्सची धुरा! IPL 2027 साठी माजी भारतीय स्टारची हेड कोचपदी नियुक्ती, CSKचा मोठा निर्णय.दुखापतीमुळे धोनी IPL 2026 च्या पर्वात खेळू शकला नव्हता आणि तो मैदानावरही दिसला नव्हता. पण, तो चेन्नई फ्रँचायझीच्या सर्व निर्णयामध्ये धोनीचे मत महत्त्वाचे आहे. झहीर खानच्या नियुक्तीमागेही धोनीचाच सहभाग असल्याची चर्चा आहे. पण, झहीर आता प्लेइंग इलेव्हनमध्ये धोनीला खेळवतो की इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून उतरवतो, हे पाहणे उत्सुकतेचं आहे..चेन्नई सुपर किंग्सला मागील काही पर्वात संघर्षाचा सामना करावा लागतोय. त्यांनी २०२४ मध्ये त्यांचे पाचवे जेतेपद पटकावले होते. पण, त्यानंतर २०२५ मध्ये ते शेवटच्या स्थानावर फेकले गेले आणि २०२६ मध्ये त्यांना आठव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. झहीर खानच्या मार्गदर्शनाखाली CSK ची कामगिरी सुधारेल अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे.MS Dhoni ने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांत ५४३९ धावा केल्या आहेत. मागील तीन पर्वात त्याने अनुक्रमे १०४, १६१ व १९६ धावा केल्या आहेत. तो फलंदाजीलाही खूप खालच्या क्रमांकावर आलेला दिसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.