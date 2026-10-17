IPL 2027 : राहुल द्रविड बनणार Mumbai Indians चा नवा प्रशिक्षक, रोहित शर्मा कॅप्टन? जयवर्धनेच्या एक्सिटनंतरची Inside Story

Who will replace Mahela Jayawardene as Mumbai Indians head coach? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या तयारीला जोर धरताना दिसतोय... काही प्रमुख खेळाडू या संघातून त्या संघात जात आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सने प्रशिक्षकच बदलला आहे आणि अन्य काही फ्रँचायझी पण बदलांचा विचार करत आहेत. अशात मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी शनिवारचा दिवस मोठी बातमी घेऊन आला, कारण संघासोबत अनेक वर्ष असलेल्या माहेला जयवर्धने, याने मुख्य प्रशिक्षकपदाच्या जबाबदारीतून स्वतःला मोकळे केले. फ्रँचायझीने स्वतः तशी माहिती दिली आणि आता MI ने नव्या प्रशिक्षकाचा शोध सुरू केला आहे. त्यात हार्दिक पांड्याचा ( Hardik Pandya ) प्रश्न अनुत्तरीत आहेतच....हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली MI ची कामगिरी काही खास झाली नाही... हार्दिकला कर्णधार करण्याचा निर्णय अनेकांना तसा पटलेला नव्हता. त्यात अंतर्गत राजकारण असल्याची चर्चाही रंगलेली. पण, आता हार्दिकलाच या फ्रँचायझीपासून दूर व्हायचे आहे आणि तो संभाव्य पर्यायांची चाचपणी करतोय, अशा चर्चा सुरू आहेत. हार्दिकने संघ सोडल्यास रोहित शर्माकडे पुन्हा कर्णधारपद जाईल, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यात आता जयवर्धने पण गेल्याने मुख्य प्रशिक्षक कोण, असा प्रश्न पडलाय. भारताचा माजी कर्णधार, माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड याचे नाव चर्चेत आले आहे आणि रोहित व राहुल, या जोडीला पुन्हा पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत..Team India : अजित आगरकरच्या जागी कोण? भारताच्या दिग्गज खेळाडूने भरला फॉर्म; तो रिंगणात उतरलाय म्हणजे बाकीचे OUT....माहेला जयवर्धने गेल्यानंतर मुंबई इंडियन्सला पुन्हा नव्याने बांधणी करावी लागणार आहे. त्याच्या जागी राहुल द्रविडचे नाव चर्चेत आले आहे. राहुलच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने २०२४ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आणि २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत धडक दिली होती. या दोन्ही संघाचे नेतृत्व रोहित शर्माने केले होते आणि त्यामुळे आता MI च्या हेड कोचची जबाबदारी राहुलकडे जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण, Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार राहुल द्रविडने स्वतःला या चर्चेपासून दूर ठेवले आहे. तो आणखी एक आयपीएल पर्वात कोणतीही जबाबदारी घेण्याच्या तयारीत नाही..“त्याला आपल्या कुटुंबावर आणि मुलांच्या (समित आणि अन्वय) कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे,” असे एका सूत्राने सांगितले. २०२६ च्या हंगामापूर्वी राजस्थान रॉयल्स सोडल्यानंतर द्रविडकडे अनेक फ्रँचायझी ऑफर घेऊन आल्या होत्या. पण त्याने आयपीएलमध्ये मिळणाऱ्या अमाप पैशांच्या मोहाला ठामपणे विरोध केला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा ॲडम गिलख्रिस्ट आणि इंग्लंडचा इऑन मॉर्गन यांचेही नाव मुंबई इंडियन्सचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून चर्चेत होते, परंतु या दोघांपैकी कोणीही उपलब्ध नाही आणि त्यांनी आयपीएल व्यवस्थापनांना तसे स्पष्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.