IPL 2027 retention list date, time and live streaming in India : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी आजचा दिवस सर्व क्रिकेट चाहत्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबई इंडियन्स (MI), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB), सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यासह सर्व १० फ्रँचायझी आज, १७ नोव्हेंबर रोजी आपल्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची अंतिम यादी जाहीर करणार आहेत. या यादीमुळे कोणते खेळाडू संघात कायम राहणार आणि कोणाला मिनी ऑक्शनमध्ये उतरावे लागणार, हे स्पष्ट होईल..IPL 2027: List of All Confirmed Player Tradesहार्दिक पांड्या PBKS मध्ये (१८ कोटी), अर्शदीप सिंग MI मध्ये (१८ कोटी)रिषभ पंत DC मध्ये (१५ कोटी), कुलदीप यादव LSG मध्ये (१३.५० कोटी)लियाम लिव्हिंगस्टोन (६ कोटी) व जॅक एडवर्ड्स (३ कोटी) CSK मध्ये; खलील अहमद (४.८ कोटी) व नॅथन एलिस (२ कोटी) SRH मध्येटी नटराजन सनरायझर्स हैदराबाद, झीशन अन्सारी दिल्ली कॅपिटल्स,पंतच्या मानधनात १२ कोटींची कपात; LSG मध्ये त्याला २७ कोटी मिळत होते, तर आता DC मध्ये तो १५ कोटींवर आला आहे..When will Rohit Sharma and Virat Kohli play next for India? ५ सामन्यांत ३० धावा... न्यूझीलंड दौऱ्यावर अपयशी ठरला रोहित! हिटमॅन, विराट पुढचा वन डे सामना केव्हा खेळणार?.What is IPL Retention List?आयपीएल लिलावापूर्वी सर्व फ्रँचायझी आगामी हंगामासाठी आपल्या संघात कायम ठेवू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंची यादी सादर करतात. तसेच, ज्या खेळाडूंना संघातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांची नावेही ते जाहीर करतात, जे नंतर लिलावाच्या यादीत समाविष्ट होतात. बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या नियमांनुसार संघांना केवळ मर्यादित संख्येने खेळाडू कायम ठेवण्याची परवानगी असते. बीसीसीआयने यादी जाहीर करण्याची निश्चित वेळ अद्याप जाहीर केलेली नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Where to Watch IPL 2027 Retention List Live Streaming?मागील हंगामातील पद्धत पाहता संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लाइव्ह अपडेट्ससाठी IPL ची अधिकृत डिजिटल माध्यमे आणि फ्रँचायझींचे सोशल मीडिया हँडल्स पाहता येतील. टीव्ही आणि डिजिटल प्रसारणासाठी Star Sports Network आणि JioHotstar यांच्याकडून कव्हरेज अपेक्षित आहे; मात्र याबाबत अधिकृत पुष्टी तपासणे आवश्यक आहे. आयपीएल २०२७ चा मिनी ऑक्शन १६ डिसेंबर रोजी गोव्यात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.