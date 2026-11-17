CSK retained and released players list IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या लिलावापूर्वी १० फ्रँचायझींना त्यांच्या रिटेन व रिलिज केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. सायंकाळपर्यंत सर्व फ्रँचायझींमधील कायम राहिलेल्या आणि करारमुक्त झालेल्या खेळाडूंची नावे समोर येतील. त्यात पुन्हा एकदा ४५ वर्षीय महेंद्रसिंग धोनीच्या ( MS Dhoni) खेळण्यावरून, उपलब्धतेवरून चर्चा सुरू झाली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये धोनी संघात असूनही दुखापतीमुळे एकही सामना खेळू शकलेला नव्हता आणि पुढच्या वर्षीही हिच परिस्थिती असेल, तर त्याला CSK ने रिलीज करावं आणि ४ कोटी वाचवावे, अशी मागणी केली गेली आहे..भारताचा माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनने ( R Ashwin) हा सल्ला दिला आहे. आयपीएल २०२७ च्या लिलावापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) या अनुभवी यष्टीरक्षक-फलंदाज धोनीला संघातून मुक्त करण्याचा विचार करावा. जर धोनी पुढच्या हंगामात खेळणार नसेल, तर CSK ने त्याला मुक्त करावे, कारण त्यामुळे त्यांच्या लिलावाच्या निधीमध्ये ४ कोटी रुपये वाचतील. याशिवाय CSK ने राहुल चहर, प्रशांत वीर, मॅट शॉर्ट व कार्तिक शर्मा यांनाही मुक्त करायला हरकत नाही, असे अश्विनने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर म्हटले..IPL 2027 Retention List: MI, CSK, KKR, RCB, SRH सह सर्व १० संघ अंतिम यादी केव्हा घोषित करणार? Live अपडेट्स कोणत्या चॅनेलवर अन् किती वाजता पाहयला मिळणार? ."सीएसके राहुल चहर, प्रशांत वीर यांनाही रिलीज करेल. पण, महेंद्रसिंग धोनीचं काय? तो सुद्धा एक चांगला पर्याय आहे. तो खेळणार नसेल तर त्याला करारमुक्त करायला हरकत नाही. त्यामुळे संघाला आणखी ४ कोटी मिळतील. लिलावात ते ४ कोटी नक्कीच फायदा म्हणून पाहू शकता. मॅट शॉर्टला खेळवत नसाल, तर त्यालाही रिलीज करायला हवं. कार्तिक शर्मा हा आणखी एक पर्याय आहे. जर तुम्ही या खेळाडूंना रिलीज केले, तर तुम्ही ४० ते ४५ कोटी घेऊन लिलावात उतरू शकता," असे अश्विन म्हणाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.त्याचवेळी अश्विनने १४.२ कोटींच्या कार्तिक शर्माला रिलीज करून त्याला कमी किमतीत लिलावात पुन्हा घेण्याचा सल्लाही अश्विनने दिली. "कार्तिक शर्माने चांगली कामगिरी केली आहे, असा तुम्ही युक्तिवाद करू शकता. तो चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. शिवम दुबे त्या क्रमांकावर येऊ शकतो. ब्रेविससुद्धा त्याच जागी खेळू शकतो. कार्तिकने चांगली कामगिरी केली आहे. तुमच्याकडे यष्टीरक्षक म्हणून उर्विल आहे. जर तुम्हाला खरंच कार्तिक हवा असेल, तर त्याला सोडून द्या आणि कमी किमतीत परत मिळवण्याचा प्रयत्न करा," असे तो पुढे म्हणाला. कार्तिकने आयपीएलच्या मागील पर्वात ३२.७ च्या सरासरीने २९५ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.