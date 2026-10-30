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MUMBAI INDIANS CAPTAIN : आला रे आला... रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार झाला; IPL 2027 मध्ये संघाची धुरा सांभाळण्यास तयार, पडद्यामागे काय घडले?

Rohit Sharma to Lead Mumbai Indians Again: आयपीएल २०२७ पूर्वी मुंबई इंडियन्समध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. पाच वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावणाऱ्या मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी पुन्हा एकदा रोहित शर्माकडे सोपवली जाऊ शकते.
Rohit Sharma likely to become Mumbai Indians captain for IPL 2027

Rohit Sharma likely to become Mumbai Indians captain for IPL 2027

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma likely to become Mumbai Indians captain for IPL 2027: मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदाचा तिढा सुटला... इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये रोहित शर्मा MI च्या कर्णधारपदी पुन्हा दिसणार आहे. फ्रँचायझीचा हा निर्णय आश्चर्यचकीत करणारा अजिबात नाही, कारण पाचवेळच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्सला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. आयपीएलच्या मागील पर्वात हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) च्या जागी रोहितने धुरा सांभाळावी अशी संघ व्यवस्थापनाची इच्छा होती.

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