Rohit Sharma likely to become Mumbai Indians captain for IPL 2027: मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधारपदाचा तिढा सुटला... इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये रोहित शर्मा MI च्या कर्णधारपदी पुन्हा दिसणार आहे. फ्रँचायझीचा हा निर्णय आश्चर्यचकीत करणारा अजिबात नाही, कारण पाचवेळच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्सला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. आयपीएलच्या मागील पर्वात हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) च्या जागी रोहितने धुरा सांभाळावी अशी संघ व्यवस्थापनाची इच्छा होती..इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार हार्दिकने फ्रँचायझीसोबत फारकत घेण्याचे ठरवले आहे, परंतु अजून अंतिम निर्णय झालेला नाही. पण, हार्दिक संघात असला तरी त्याच्याकडे कर्णधारपद नसेल, ने निश्चित आहे. हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सने १४ पैकी १० सामन्यांत हार पत्करली होती आणि ते ९व्या स्थानावर राहिले होते. सूर्यकुमार यादव व जसप्रीत बुमराह हे दोन अनुभवी खेळाडू कर्णधारपदाच्या शर्यतीत होते. तिलक वर्माचेही नाव या जबाबदारीसाठी चर्चेत होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Update: बेधडक षटकार खेचणारा 'भिडू' Mumbai Indians चा नवा बॅटिंग कोच; संपूर्ण सपोर्ट स्टाफ बदलला... माजी सहकाऱ्यांची फौज मैदानावर उतरवली; कोण आहे ते? .त्याऐवजी, फ्रँचायझीने रोहितकडे मोर्चा वळवला आहे, ज्याने कर्णधार म्हणून संघाला पाच आयपीएल विजेतेपदे मिळवून दिली आहेत. “सुरुवातीला रोहितने तिलक वर्मा यांचे नाव सुचवले होते, परंतु फ्रँचायझीने त्याला कर्णधारपद स्वीकारण्याची विनंती केली आहे, ज्याला त्याने आता होकार दिला आहे. तो न्यूझीलंडला जाण्यापूर्वी अनेक चर्चा झाल्या होत्या आणि नवीन प्रशिक्षकांच्या नियुक्तीवेळीही रोहितचे मत मागवण्यात आले होते,” असे एका सूत्राने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले. आता याची केवळ औपचारिक घोषणा होणे बाकी आहे. .रोहित कर्णधारपदाची सूत्रे हाती घेणार असल्याने, फ्रँचायझीमधील हार्दिक पांड्याच्या भविष्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या हंगामापासून, या अष्टपैलू खेळाडूचे नाव एका ट्रेड डीलद्वारे इतर फ्रँचायझींशी जोडले जात आहे. जर पांड्याचा ट्रेड झाला नाही, तर तो रोहितच्या कर्णधारपदाखाली खेळण्यास तयार झाल्याचे समजते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.