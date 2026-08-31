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IPL 2027 Rule: फ्रँचायझींकडून हरकती अन् आयपीएलच्या फॉरमॅटमध्ये बदल; वादग्रस्त नियम हटवणार? BCCI च्या Emailमध्ये नेमकं काय?

IPL 2027 Impact Player rule latest update: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७मध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. लीगमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या इम्पॅक्ट प्लेअर नियमावर आता BCCI ने फ्रँचायझींचे मत मागवले आहे.
IPL 2027

IPL 2027 Rule

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BCCI decision on Impact Player rule for IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये नवीन बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने IPL फ्रँचायझींकडून काही सुचना मागवल्या आहेत आणि सोमवार ३१ ऑगस्टपर्यंत त्या BCCI कडे पाठवायच्या आहेत. त्यानंतर बीसीसीआय लीगमध्ये काही बदल करण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुन्हा एकदा वादग्रस्त इम्पॅक्ट प्लेअर हा नियम चर्चेत आला आहे. BCCI या १२ व्या खेळाडूसाठीच्या या नियमावर विशेष सुचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे कदाचित हा नियम पुढील पर्वात काढला जाईल...

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