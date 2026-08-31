IPL 2027 Rule: फ्रँचायझींकडून हरकती अन् आयपीएलच्या फॉरमॅटमध्ये बदल; वादग्रस्त नियम हटवणार? BCCI च्या Emailमध्ये नेमकं काय?

BCCI decision on Impact Player rule for IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये नवीन बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने IPL फ्रँचायझींकडून काही सुचना मागवल्या आहेत आणि सोमवार ३१ ऑगस्टपर्यंत त्या BCCI कडे पाठवायच्या आहेत. त्यानंतर बीसीसीआय लीगमध्ये काही बदल करण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुन्हा एकदा वादग्रस्त इम्पॅक्ट प्लेअर हा नियम चर्चेत आला आहे. BCCI या १२ व्या खेळाडूसाठीच्या या नियमावर विशेष सुचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे कदाचित हा नियम पुढील पर्वात काढला जाईल....BCCI ने फ्रँचायझींकडून PMOA प्रकरण,अम्पायर्सची कामगिरी, सराव सत्रे आणि खेळण्याच्या अटी यांसारख्या इतर अनेक मुद्द्यांवरही त्यांची मते मागवली आहेत. पण, यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा इम्पॅक्ट प्लेअरचा होता. क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार या नियमाला अनेक फ्रँचायझींचा विरोध असल्याचे समजतेय. इम्पॅक्ट प्लेअरमुळे धावांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळतोय खरा, परंतु खेळाचा आत्मा हरवला गेलाय, अशी अनेकांची भावना आहे. लीगमध्ये गोलंदाजांना काही किंमत नसल्याचेही अनेक माजी खेळाडूंनी म्हटले आहे..Video: अंपायरने नॉट आऊट दिलं, पण कर्णधार वैभव सूर्यवंशीचा मास्टरस्ट्रोक! शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निर्णयाने मिळाली विकेट.हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, रोहित शर्मा व अक्षर पटेल यांनीही या नियमाला अप्रत्यक्ष विरोध दर्शवला होता. मागच्या वर्षी कर्णधारांच्या बैठकीत या नियमाबाबत चर्चा झाली. तेव्हा बीसीसीआयने हा नियम एक वर्ष असेल असे म्हटले होते. त्यामुळे पुढील पर्वात हा नियम असेल की नाही, याबाबतची घोषणा फ्रँचायझीच्या हरकती प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. पण, या नियमाला पाठिंबा देणारेही अनेक जणं असल्याचे IPL च्या सूत्रांकडून कळतेय..त्यामुळे, हा मुद्दा निकाली निघाल्यासारखा वाटत असताना तो पुन्हा उपस्थित केल्याने एक अनिश्चित परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील हंगामात या नियमाचा आढावा घेतला जाईल की नाही, हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे. “IPL 2026 च्या कर्णधारांच्या बैठकीत चर्चा केल्यानुसार, स्पर्धेच्या समाप्तीनंतर सर्व फ्रँचायझींकडून क्रिकेट ऑपरेशन्सच्या प्रमुख बाबींवर अभिप्राय गोळा करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार तुम्ही तुमच्या क्रिकेट ऑपरेशन्स टीमसोबत खालील क्षेत्रांवर चर्चा करा आणि तुमचा एकत्रित अभिप्राय आमच्यासोबत शेअर करा,” असे क्रिकबझला प्रात्प झालेल्या बीसीसीआय/आयपीएलच्या मेलमध्ये नमूद आहे..ENG vs PAK: इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचे लोटांगण! जो रुटच्या संघाचा लॉर्ड्सवर दणदणीत विजय, WTC Points Table मध्येही फायदा.इम्पॅक्ट प्लेअर व्यतिरिक्त, गेल्या आयपीएलमधील आणखी एक मोठा मुद्दा म्हणजे पीएमओए (PMOA) क्षेत्रात अनधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींमुळे झालेला भ्रष्टाचारविरोधी नियमांचा भंग. यामुळे बीसीसीआयला खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि मालकांसाठी हंगामाच्या मध्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास भाग पडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.