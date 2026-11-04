Will Suryakumar Yadav leave Mumbai Indians in IPL 2027? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या पर्वापूर्वी ट्रेडची जोरदार चर्चा रंगली आहे आणि त्यात हार्दिक पांड्याचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. हार्दिक नेमका कोणत्या संघात जाणार याचे गुढ दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सपासून सुरू झालेली चर्चा कोलकाता नाइट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स पासून ते आता पंजाब किंग्सपर्यंत पोहोचली आहे. PBKS सोबतची MI ची डिल जवळपास निश्चित झाल्याचा दावा केला जातोय.. पण, ही चर्चा सुरू असताना Mumbai Indians सूर्यकुमार यादवला ट्रेड करणार असल्याचे वृत्त आले आणि त्यावर फ्रँचायझीने अखेर बाऊन्सर टाकलाच....सूर्यकुमार कुठेही जात नाही...हार्दिकसाठीच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आल्या असल्या तरी सध्या मुंबई इंडियन्स सूर्यकुमारला ( Suryakumar Yadav Trade) कोणत्याही फ्रँचायझीला देण्यास उत्सुक नाही. हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडप्रमाणेच, सूर्यकुमारच्या संभाव्य अदलाबदलीबद्दलही माध्यमांमध्ये अटकळ बांधली जात आहेत. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधाराला मागील पर्वात ( १३ सामन्यांत २७० धावा) काही खास कामगिरी करता आलेली नव्हती, परंतु २०२५ मध्ये त्याने १६ सामन्यांत ७१७ धावा कुटल्या होत्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.MI मॅनेजमेंट काय म्हणतेय?एमआय व्यवस्थापन सूर्यकुमारला जाऊ देण्याचा कोणताही विचार करत असल्याचे दिसत नाही. “सूर्यकुमार ट्रेडसाठी उपलब्ध नाही, आणि याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही, किंवा होणारही नाही,” असे एमआयच्या सूत्रांनी सांगितले. मात्र, हार्दिक पांड्या आणि पंजाब किंग्सचा अर्शदीप सिंग यांच्या संभाव्य अदलाबदलीबद्दल त्यांनी कोणतीही निश्चित भूमिका घेतली नाही. PBKSच्या सूत्रांनीही मौन बाळगले आहे, परंतु त्यांनी गेल्या तीन हंगामांतील MI कर्णधारासोबत आपल्या प्रमुख वेगवान गोलंदाजाच्या अदलाबदलीची शक्यता नाकारण्याचा प्रयत्न केला नाही..IPL 2027 मध्ये हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार? Mumbai Indians चे ट्रेड डील जवळपास पक्कं.दरम्यान, राजस्थान रॉयल्सनेही हार्दिक साठीच्या शर्यतीत प्रवेश केल्याची शक्यता आहे. यशस्वी जैस्वाल आणि रवी बिश्नोई यांच्या नावांचा चर्चेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. पण, मुंबई इंडियन्सला वेगवान गोलंदाज हवा आहे आणि राजस्थान रॉयल्स जोफ्रा आर्चरबद्दल चर्चा करण्याचा विचार करेल याची शक्यता कमी आहे. एका टप्प्यावर, हर्षित राणा आणि पांड्याच्या जागी एका फलंदाजाबाबत कोलकाता नाईट रायडर्ससोबत चर्चा झाली होती, परंतु नाईट रायडर्स त्या वेगवान गोलंदाजाला सोडायला तयार नव्हते असे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.