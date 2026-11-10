IPL 2027 biggest player trade updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मधील ट्रेडबाबत मोठी अपडेट्स समोर येत आहे. पंजाब किंग्सचा गोलंदाज अर्शदीप सिंग ( Arshdeep Singh) मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात जात असल्याचे त्याच्या वडिलांनी स्पष्ट केले. न्यूझीलंड दौऱ्यावर पत्रकार विमल कुमार यांच्याशी बोलताना त्यांनी अर्शदीपच्या ट्रेडबाबत मोठा खुलासा केला. त्याचवेळी यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) याच्या सप्राईज मुव्हने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. आयपीएलच्या पुढील पर्वात राजस्थान रॉयल्सचा हा फलंदाज दुसऱ्या संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे..पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत चर्चा सुरू होती. पण, MI ने त्याबदल्यात अर्शदीपची मागणी केली होती. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात आलेली ही चर्चा फिसकटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती, कारण अर्शदीप हा PBKS चा प्रमुख गोलंदाज आहे. त्याने पंजाबसाठी मागील पर्वात १४ विकेट्स घेतल्या होत्या आणि आतापर्तंय त्याने पंजाबसाठी ९६ आयपीएल सामन्यांत १११ विकेट्स घेतल्या आहेत. २०१९ पासून तो या संघासोबत आहे. पण, आता तो मुंबईकडे जात आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd ODI Live : शुभमन गिलची 'टॉस' विजयाची हॅटट्रिक! तो निर्णय, पण Playing XI मध्ये केलाय का बदल? मोहम्मद सिराजला मिळाली का संधी?.अर्शदीपच्या वडिलांनी ही ट्रेड अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी अर्शदीप आता जसप्रीत बुमराह व माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्यासोबत पुन्हा खेळताना दिसणार असल्याचा आनंद व्यक्त केला. हार्दिक पंजाबकडे जात असला तरी त्याला नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार नाही. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली हा संघ दमदार कामगिरी करतोय..यशस्वी बनणार कर्णधारतेच दुसरीकडे यशस्वी जैस्वाल लखनौ सुपर जायंट्सकडे जात असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. रिषभ पंतला ट्रेड केल्यानंतर LSG कडे कर्णधाराचा पर्याय नव्हता आणि यशस्वी ती उणीव भरून काढू शकतो. RR मध्ये वैभव सूर्यवंशीमुळे यशस्वी झाकोळला जातोय आणि संजू सॅमसन CSK कडे गेल्यानंतर यशस्वीकडे नेतृत्व जाईल असे वाटले होते. पण, फ्रँचायझीने रियान परागला कर्णधार केल्याने यशस्वी नाराज झाल्याच्या चर्चा रंगलेल्या. यशस्वी २०२० पासून RR कडून खेळतोय आणि त्याने ८३ सामन्यांत २५९३ धावा केल्या आहेत. त्यात २ शतकांसह १८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. यशस्वीसाठी LSG प्रिन्स यादव किंवा मोहसिन खान आणि जॉश इंग्लिस किंवा निकोलस पुरन यांना ट्रेड करू शकतात. या दोन्ही ट्रेड बाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.