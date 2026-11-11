How much is Hardik Pandya's IPL 2027 trade fee? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सकडून खेळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. MI चा माजी कर्णधार हार्दिक IPL 2027 मध्ये पंजाब किंग्सच्या ( PBKS) ताफ्यात दाखल झाला असून अर्शदीप सिंग ( Arshdeep Singh) MI च्या टीममध्ये आला आहे. आयपीएल २०२७ पूर्वीची ही सर्वात मोठी ट्रेड ठरली.. पण, या दोघांना किती रकमेत ट्रेड केले, याची उत्सुकता आहेच....हार्दिक पांड्याच्या या हस्तांतरणामुळे MI सोबतच्या त्याच्या दुसऱ्या कारकिर्दीचा शेवट झाला आहे. हार्दिकने या फ्रँचायझीसोबत चार आयपीएल विजेतेपदे जिंकली होती. २०१५ मध्ये पहिल्यांदा MI मध्ये सामील झाल्यानंतर, हार्दिक लीगच्या सर्वात प्रभावी अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक म्हणून विकसित झाला आणि संघाच्या २०१५, २०१७, २०१९ व २०२० च्या विजेतेपदाच्या मोहिमांमध्ये त्याने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीद्वारे योगदान दिले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.New Zealand Test Squad : रचीन रवींद्र, डेव्हॉन कॉनवे परतले, न्यूझीलंडचा कसोटी संघ जाहीर; टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवणारे सर्व खेळाडू....मुंबईसोबत सात हंगाम खेळल्यानंतर, हार्दिक आयपीएल २०२२ च्या आधी गुजरात टायटन्स संघात सामील झाला आणि कर्णधार म्हणून त्याने पहिल्याच हंगामात फ्रँचायझीला जेतेपद पटकावून दिले. २०२३ मध्ये GT संघ अंतिम फेरीतही पोहोचला होता, त्यानंतर २०२४ मध्ये हार्दिक मुंबई इंडियन्स संघात परतला आणि त्याने कर्णधारपद स्वीकारले. पण, त्याला अपेक्षित निकाल देता आला नाही. १६२ आयपीएल सामन्यांमध्ये, त्याने १४६.२८ च्या स्ट्राइक रेटने २,९५५ धावा केल्या आहेत आणि ८२ बळी घेतले आहेत..दरम्यान, अर्शदीप PBKSसोबत आठ हंगाम घालवल्यानंतर MI संघात सामील झाला आहे. याच फ्रँचायझीमध्ये त्याने २०१९ मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. ९६ आयपीएल सामन्यांमध्ये १११ बळींसह, तो पंजाबचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे. नवीन चेंडूने सुरुवातीलाच बळी मिळवण्याची आणि अखेरच्या षटकांमध्ये दबावाखाली चांगली कामगिरी करण्याची अर्शदीपची क्षमता त्याला पंजाबच्या गोलंदाजी आक्रमणाचा एक महत्त्वाचा घटक बनवते. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये २१ बळी घेतले आणि त्यानंतर २०२६ च्या हंगामात १४ बळी मिळवले..हार्दिक पांड्या त्याच्या आधीच्या १६.३५ कोटींच्या शुल्कावरून १८ कोटींच्या शुल्कावर PBKS मध्ये सामील होईल, तर अर्शदीप त्याच्या आधीच्या १८ कोटींच्या शुल्कावर MI मध्ये सामील होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.