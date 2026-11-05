Hardik Pandya KKR captain for IPL 2027: हार्दिक पांड्या नेमकं कोणत्या संघाकडून आयपीएल २०२७ मध्ये खेळणार, हे काही केल्या निश्चित होताना दिसत नाही. मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधाराची कामगिरी मागील तीन पर्वात काही खास झाली नसली तरी त्याला पुन्हा संघात घेण्याचा निर्णय हा फ्रँचायझीचाच होता. आता त्यांचे डावपेच अपयशी ठरले आणि हार्दिकसोबत फिसकटले... त्यामुळे हार्दिकही पर्याय शोधतोय, हे खरे असले तरी तो नेमका कुठे चाललाय, याबाबत रोज नवीन फ्रँचायझींची नावं समोर येतायेत... चेन्नई सुपर किंग्सपासून सुरू झालेली ही चर्चा आता पंजाब किंग्सपर्यंत येऊन थांबली आहे. पण, आता कोलकाता नाइट रायडर्स ( Kolkata Knight Riders ) पुन्हा चर्चेत आला आहे..तीन वेळच्या आयपीएल विजेत्या KKR ने शेवटची आयपीएल ट्रॉफी उंचावल्यानंतर श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदावरून हटवले आणि नंतर कॅप्टनचा शोध सुरू केला. अनुभवी अजिंक्य रहाणे संघात होता आणि त्याने ही जबाबदारी सांभाळली, परंतु संघाला काही खास करता आले नाही. आता तर अजिंक्यनेही क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलीय आणि पुन्हा एकदा KKR च्या कर्णधारपदाची जागा रिक्त झाली आहे. अशात हार्दिक पांड्या हा योग्य पर्याय ठरू शकतो, पण...सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Chinman Sutar World Record : २५४ वर्षांत न घडलेलं घडलं! मराठमोळ्या चिन्मय सुतारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड, क्रिकेट इतिहासातील मोठी घडामोड .हार्दिकसारखा ऑल राऊंडर सर्वांना आपल्या संघात पाहिजे आहे. मुंबई इंडियन्सलाही तो हवाय, परंतु हार्दिकची संघात राहण्याची इच्छा नाही. त्यात MI ने पुन्हा रोहित शर्माकडे नेतृत्व सोपवण्याचे ठरवलेच आहे आणि हार्दिकने ट्रेड न झाल्यास खेळण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण, तो मनाने फ्रँचायझीमधून बाहेर पडलाच आहे. अशा परिस्थिती CSK, KKR, RR, LSG, PBKS हे संघ शर्यतीत आहेत. पण मुद्दा असा आहे की, हार्दिकच्या बदल्यात MI ला कोणते खेळाडू मिळतात, यावर सर्व अवलंबून आहे..पंजाबकडून मुंबईला अर्शदीप सिंग हवा असल्याची चर्चा आहे.. अर्शदीप हा पंजाबचा प्रमुख गोलंदाज आहे आणि त्याला रिलिज केले जाण्याची शक्यता कमी आहे. तेच कोलकातकडे MI ने अंगकृश रघुवंशी व कार्तिक त्यागी हे दोन खेळाडू मागितल्याचे बोलले जातेय. कार्तिक त्यागी ठिक आहे, पण अंगकृशला देण्यास KKR तयार होईल ही शक्यता कमी आहे. KKR चा प्रशिक्षक अभिषेक नायरच्या तालमीत तयार झालेला हा खेळाडू फ्रँचायझीसाठी मैदान गाजवणारा ठरतोय..IPL 2027 Trade : हार्दिक पांड्याची चर्चा सुरू असताना सूर्यकुमार यादवच्या ट्रेडचा 'बाऊन्सर' पडला; Mumbai Indians ने काय निर्णय घेतला?.कॅप्टन हवाय, तर तडजोड करावी लागेल...कोलकाता नाइट रायडर्डकडे कर्णधारपदासाठीचा उमेदवार नाही. त्यामुळे हार्दिक हा त्यांच्यासाठी सक्षम पर्याय ठरू शकतो आणि या परिस्थितीत ते अंगकृशसह कार्तिकला मुंबईला देण्यास तयार होऊ शकतात. या सर्व जरतरच्या चर्चा आहेत, कारण रिटेन्शनची डेडलाईन अजून दूर आहे आणि त्यानंतर सर्व चित्र स्पष्ट होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.