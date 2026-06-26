IPL Trade Rumours : हार्दिक पांड्या LSG चा कर्णधार बनणार? MI त्याच्या बदल्यात स्फोटक फलंदाजाची मागणी करणार; सर्व गेम फिरणार...

Will Hardik Pandya become LSG captain? हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. पण, तो MI ला सोडून आता कोणत्या संघातून आयपीएल २०२७ मध्ये खेळणार? हा खरा प्रश्न आहे. राजस्थान रॉयल्सने हार्दिकसाठी फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहे आणि त्याच्याबदल्यात ते यशस्वी जैस्वालला मुंबईला देण्यास तयार असल्याचे बोलले जातेय. त्यात कोलकाता नाइट रायडर्सही IPL 2027 साठी कर्णधार म्हणून हार्दिकचा विचार करत आहेत. त्यात आता हार्दिकने लखनौ सुपर जायंट्सकडे जावं असा सल्ला मिळाला आहे. रिषभ पंतला रिलीज केल्यानंतर त्यांच्याकडे नेतृत्व करणारा खेळाडू नाही आणि हार्दिक त्यासाठी योग्य व्यक्ती आहे..आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ या दोन्ही संघांची कामगिरी अत्यंत खराब राहिली. स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाणारे ते पहिले संघ ठरले, कारण दोन्ही संघांना १४ पैकी ४ सामनेच जिंकता आले. यापैकी रिषभने LSG ला सोडले आहे, तर पांड्याही MI कडून दूर जाण्याच्या प्रयत्नात आहे. रिषभ त्याच्या जुन्या संघाकडे, म्हणजेच दिल्ली कॅपिटल्सकडे परतला आहे, तर त्याच्यासाठी DC ने कुलदीप यादवला ट्रेड केलेय. पांड्यासाठी KKR इच्छुक असल्याची चर्चा असताना भारताचा माजी खेळाडू आकाश चोप्रा ( Aakash Chopra) याचे म्हणणे काही वेगळे आहे..रिषभला ट्रेड करून LSG ने बरेच पैसे वाचवले आहेत आणि त्यांच्याकडे अतिरिक्त रक्कमही राहिली आहे. त्यामुळे ते हार्दिकला १६.३५ कोटींत आपल्या ताफ्यात घेऊ शकतात, असे आकाशला वाटते. पण, आकाशच्या सल्ल्यानुसार MI ने त्यासाठी लखनौकडे निकोलस पूरनची मागणी करायला हवी. वेस्ट इंडिजचा निवृत्त फलंदाज निकोलस हा, जगभरातील वेगवेगळ्या लीग्समध्ये MI फ्रँचायझीकडूनच खेळतोय..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था.तो 'द हंड्रेड'मध्ये एमआय लंडन, 'SA20' मध्ये एमआय केप टाऊन आणि 'ILT20' मध्ये एमआय एमिरेट्स संघाकडून खेळतो. याशिवाय, तो मेजर लीग क्रिकेटमध्ये एमआय न्यूयॉर्क संघाचा कर्णधार आहे. आयपीएल २०२७ मध्ये तो त्यांच्यासाठी एक योग्य पर्याय ठरेल."MI हार्दिक पांड्याला देण्याचा विचार करू शकते. LSG त्याला कर्णधार बनवू शकता किंवा मधल्या फळीत फलंदाज म्हणून खेळवू शकता. तुमच्याकडे अष्टपैलू खेळाडूंची कमतरता आहे आणि तुम्हाला एक अष्टपैलू खेळाडू मिळेल. पण MI त्या बदल्यात निकोलस पूरनची मागणी करू शकते. पूरनला कसे हाताळायचे हे त्यांना माहीत आहे," असे आकाशने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर सांगितले..IND vs IRE 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी पदार्पणात पाच मोठे विक्रम! पहिली धाव घेताच पराक्रम करणार; सचिनसह रोहितचा विक्रम मोडणार."वानखेडे स्टेडियम पूरनच्या खेळण्याच्या शैलीसाठी अनुकूल ठरेल. त्याच्यासोबत मोहसिन खानचीही मागणी केली जाऊ शकते. LSG प्रिन्स यादव आणि मयंक यादवला जाऊ देणार नाहीत. मुंबईच्या दोन मागण्या होत असतील तर LSG हार्दिकसह मिचेल सँटनरलाही मागू शकतात. कारण त्यांच्याकडे कुलदीप यादव आहे, पण जर त्यांना कुलदीप आणि हार्दिकसोबत सँटनरही मिळाला, तर एलएसजी एक मजबूत संघ म्हणून दिसू लागेल,” असे तो पुढे म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.