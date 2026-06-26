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IPL Trade Rumours : हार्दिक पांड्या LSG चा कर्णधार बनणार? MI त्याच्या बदल्यात स्फोटक फलंदाजाची मागणी करणार; सर्व गेम फिरणार...

Hardik Pandya to Lucknow Super Giants trade rumours: आयपीएल २०२७ पूर्वी हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडच्या चर्चांना आणखी वेग आला आहे. राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यानंतर लखनौ सुपर जायंट्सचे नाव पुढे येत आहे.
Trade rumours surrounding Hardik Pandya continue to intensify ahead of IPL 2027

Trade rumours surrounding Hardik Pandya continue to intensify ahead of IPL 2027

sakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Will Hardik Pandya become LSG captain? हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. पण, तो MI ला सोडून आता कोणत्या संघातून आयपीएल २०२७ मध्ये खेळणार? हा खरा प्रश्न आहे. राजस्थान रॉयल्सने हार्दिकसाठी फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहे आणि त्याच्याबदल्यात ते यशस्वी जैस्वालला मुंबईला देण्यास तयार असल्याचे बोलले जातेय. त्यात कोलकाता नाइट रायडर्सही IPL 2027 साठी कर्णधार म्हणून हार्दिकचा विचार करत आहेत. त्यात आता हार्दिकने लखनौ सुपर जायंट्सकडे जावं असा सल्ला मिळाला आहे. रिषभ पंतला रिलीज केल्यानंतर त्यांच्याकडे नेतृत्व करणारा खेळाडू नाही आणि हार्दिक त्यासाठी योग्य व्यक्ती आहे.

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