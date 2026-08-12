Hardik Pandya Trade: मोठा ट्विस्ट! Mumbai Indians च्या हार्दिकला पुन्हा गुजरात टायटन्सकडे जायचंय, कर्णधार व्हायचंय; शुभमन गिलचं काय होणार?

Hardik Pandya captaincy condition for Gujarat Titans return: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या याला घरवापसीचे स्वप्न पडू लागले आहेत. २०२४ मध्ये गुजरात टायनट्स सोडून पुन्हा MI च्या ताफ्यात आलेल्या हार्दिकला मागील तीन पर्वात कर्णधार व खेळाडू म्हणून अपयश आले. त्यामुळे IPL 2026 सुरू असतानाच त्याने वेगवेगळ्या फ्रँचायझीसोबत चर्चा सुरू केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. चेन्नई सुपर किंग्स व कोलकाता नाइट रायडर्स या अष्टपैलू खेळाडूला आपल्या ताफ्यात घेण्यास उत्सुक असल्याच्या अफवाही आहेत. पण, आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार हार्दिकला पुन्हा GT कडे जायचंय... त्याने कर्णधारपदाची मागणीही केली आहे, मग अशात शुभमन गिल ( Shubman Gill) याचं काय होईल, असा प्रश्न आहेच..Mumbai Indians ची साथ सोडल्यानंतर हार्दिक २०२२ मध्ये गुजरात टायनटन्सच्या ताफ्यात दाखल झाला होता आणि GT ला पदार्पणातच जेतेपद पटकावून दिले. त्यानंतर पुढील पर्वात हार्दिकच्याच नेतृत्वाखाली फ्रँचायझीने अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली होती. २०२४ मध्ये मुंबईने त्याला पुन्हा आपल्या ताफ्यात घेतले आणि कर्णधार बनवले. आता हार्दिकने फ्रँचायझीमध्ये परत येण्याबाबत GTसोबत चर्चा केली होती, असे वृ्त्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे. पण, कर्णधारपदी पुन्हा नियुक्तीची अट घातल्याने त्याला नकार देण्यात आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे..Hardik Pandya Trade: हार्दिकच्या ट्रेडवर आर अश्विनचं मोठं विधान... Mumbai Indians ला म्हणाला, KKR ने हे दोन खेळाडू दिले, तरच डिल स्वीकारा अन्यथा... .सूत्रांनुसार, हार्दिकने सध्याचा कर्णधार शुभमन गिलसोबत या शक्यतेवर आधीच चर्चा केली होती , परंतु त्याची कर्णधारपदाची अट हा एक मोठा अडथळा होता. “फ्रँचायझीला त्याच्या परत येण्याबद्दल काही हरकत नव्हती. त्याने याबद्दल कर्णधार शुभमनशी चर्चाही केली होती आणि फ्रँचायझी त्याला परत ट्रेड करू शकते याला तोही सहमत झाला होता. पण जेव्हा कर्णधारपदाची अट घालण्यात आली, तेव्हा सर्वांनी त्याला नकार दिला,” असे एका सूत्राने सांगितले.शुभमन गिल हा कसोटी आणि एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय या दोन्ही प्रकारांसाठी भारताचा कर्णधार आहे. गुजरात टायटन्सच्या प्रतिनिधीने या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. "हार्दिकने ट्रान्सफर ट्रेड किंवा इतर कोणत्याही संदर्भात कोणत्याही फ्रँचायझीशी थेट संवाद साधलेला नाही. जर त्याच्याशी कोणी संपर्क साधला असेल, तर तो थेट MI फ्रँचायझीला कळवण्यात आला आहे," असे हार्दिकच्या प्रवक्त्याने सांगितले..मुंबई इंडियन्समध्ये हार्दिकच्या स्थानाबाबत अनेक आठवड्यांच्या अनिश्चिततेनंतर ही घडामोड समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सचे संघ व्यवस्थापन त्याला कर्णधार म्हणून कायम ठेवण्यास उत्सुक नव्हते आणि संघातील त्याच्या भूमिकेचे मूल्यांकनही करत होते.मागील हंगामात संघाने १४ पैकी १० सामने गमावले होते, नवव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले होते आणि फ्रँचायझीचा विजेतेपदाचा दुष्काळ सहा वर्षांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीचे मूल्यांकन सुरू आहे..IND vs SL 1st Test: जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत 'हा' गोलंदाज श्रीलंकेला रडवणार; मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा नव्हे, तर... .राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या मोसमातील शेवटच्या सामन्यानंतर कोचिंग स्टाफने घेतलेल्या टीम मीटिंगमध्ये हा सगळा गोंधळ उघड झाला . २०२२ मध्ये फ्रँचायझीने करारमुक्त केल्यापासून हार्दिकचे MI चाहत्यांशी असलेले संबंधही गुंतागुंतीचे राहिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.