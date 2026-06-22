IPL 2027 Trade : मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात आणखी एक खळबळ! 'स्टार' खेळाडूला थेट कर्णधारपदाची ऑफर, त्याच्या भूमिकेकडे लक्ष...

Mumbai Indians leadership transition IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ साठी मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात बदलाचे जोरदार वारे वाहायला लागले आहेत. गुजरात टायटन्सनकडून मोठी रक्कम देऊन ताफ्यात घेतलेल्या हार्दिक पांड्याला, तीन वर्षांत काही खास करता आले नाही. मुंबई इंडियन्सची कामगिरीही निराशाजनक राहिली आणि त्यामुळे हार्दिकला हटवणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. हाती आलेल्या अपडेट्सनुसार राजस्थान रॉयल्ससोबत ट्रेडिंगची चर्चा सुरू आहे आणि हार्दिकच्या बदल्यात मुंबईला यशस्वी जैस्वाल हवा आहे. हे सर्व सुरू असताना मुंबई इंडियन्सचा आणखी एक स्टार खेळाडू संघ सोडण्याच्या चर्चा तीव्र झाल्या आहेत..हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सला मागील तीन पर्वात अपयश आले. त्याला कर्णधार केले, तेव्हापासून चाहत्यांनी त्याला ट्रोल केले होतेच. फ्रँचायझीचा हा निर्णय चाहत्यांना फार आवडला नव्हता. तोही निराश होताच आणि त्यामुळेच त्याला फ्रँचायझी रिलीज करणार आहे. त्यात सूर्यकुमार यादव ( Suryakumar Yadav) याचेही नाव पुढे येत आहे आणि त्याला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी एक संघ उत्सुक आहे..IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याचं नाव, पण रोहित शर्माचा करेक्ट कार्यक्रम! Mumbai Indians ट्रेड विंडोत मोठा डाव टाकायला तयार; वाचा Inside Story.भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार झाल्यापासून सूर्याचा फॉर्म हरवला... आता तर त्याची कर्णधारपदावरून अन् संघातून हकालपट्टी झाली आहे. अशात मुंबई फ्रँचायझी त्याला रिलीज करणार असल्याचे कळतेय. सूर्याला IPL 2026 मध्ये १३ सामन्यांत २७० धावा करता आल्या आहेत. त्याला कोलकाता नाइट रायडर्सची ( KKR ) ऑफर असल्याची चर्चा आहे. सूर्याने यापूर्वी KKR सोबत चार हंगाम घालवले आणि पहिल्याच पर्वात फ्रँचायझीने ( २०१४) जेतेपद पटकावले. मात्र, KKR कडून त्याला ५४ सामन्यांत ६०८ धावा करता आल्या होत्या..पण, आता सूर्यासाठी KKR इच्छुक असल्याचे वृत्त आहे. कोलकाताच्या फ्रँचायझीलाही अपयशाचा सामना करावा लागतोय आणि अजिंक्य रहाणेच्या जागी ते सूर्याचा कर्णधार म्हणून विचार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थात या सर्व चर्चा आहेत आणि अधिकृत काही कोणी सांगितलेले नाही. पण, या चर्चा खऱ्या ठरल्यात आश्चर्य वाटायला नको..WTC Point Table: टीम इंडियाच्या स्वप्नांना आणखी एक धक्का... न्यूझीलंडच्या विजयाने सर्व समीकरण बिघडले; गंभीरचे टेंशन वाढवले....सूर्याने आयपीएलमध्ये एकूण १७९ सामन्यांत २ शतकं व ३१ अर्धशतकांसह ४५८१ धावा केल्या आहेत. २०१२ मध्ये त्याला मुंबईकडून एकच सामना खेळायला मिळाला होता. त्यानंतर तो कोलकाताकडे गेला. पण, २०१८ मध्ये मुंबईच्या ताफ्यात परतल्यानंतर त्याने सर्व हंगाम गाजवले. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने ७१७ धावा कुटल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.