IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था

Hardik Pandya leaving Mumbai Indians reports: हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार, हे निश्चित आहे. पण, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये तो कोणत्या संघाकडून खेळणार, याचे गणित काही सुटताना दिसत नाही. लखनौ सुपर जायंट्सने २७ कोटींच्या रिषभ पंतला १५ कोटींत दिल्ली कॅपिटल्ससोबत ट्रेड करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. रिषभसाठी त्यांनी कुलदीप यादवला १३.५ कोटींत आपल्या ताफ्यात घेतले. आता यानंतर हार्दिकच्या ट्रेडची चर्चा रंगली आहे. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांनुसार हार्दिक राजस्थान रॉयल्सकडे जाईल आणि यशस्वी जैस्वाल MI कडे येईल, अशी चर्चा होती. पण, आता नव्या संघाने उडी मारली आहे आणि त्यामुळे मराठमोठ्या खेळाडूवर अन्याय होऊ शकतो..वाजत गाजत हार्दिकला मुंबई इंडियन्सने गुजरात टायटन्सकडून आपल्या ताफ्यात आणले, कर्णधारपदही दिले.. पण, मागील तीन पर्वांत हार्दिकला अपेक्षित निकाल अन् अपेक्षिक कामगिरी करता आलेली नाही. IPL 2026 मध्येही मुंबईचा संघ तळात राहिला.. त्यामुळे हार्दिकने MI ची साथ सोडण्याचे ठरवले आहे. फ्रँचायझीकडून त्याबाबत अधिकृत काहीच अपडेट्स आले नसले तरी, त्यांनाही हार्दिक नकोसा झालाय. त्यामुळे तो कोणत्या संघात जातो, याची उत्सुकता आहे..धक्कादायक! त्याने लग्नाचं आश्वासन देऊन अत्याचार केला... दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर विद्यार्थीनीचे नको नको ते आरोप....PTI च्या वृत्तानुसार आयपीएलमधील सूत्राने दावा केला आहे की, हार्दिकच्या संभाव्य ट्रेडसंदर्भात कोलकाता नाइट रायडर्सचे वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि MI च्या मालकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. तीन वेळच्या विजेत्या संघाने आयपीएल २०२५ च्या अखेरीस मुंबई इंडियन्सशी संपर्क साधला होता, परंतु रिलायन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमुळे (AGM) हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. जर, पांड्या KKR मध्ये गेला, तर त्याला कर्णधार बनवले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत आयपीएल २०२७ च्या मिनी-ऑक्शनपूर्वी अजिंक्य रहाणेला संघातून मुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे.."अजिंक्य रहाणे हा KKR साठी नेहमीच एक तात्पुरता पर्याय होता आणि या सीझनंतर त्याला संघातून मुक्त केले जाणार हे निश्चित होते. KKR च्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाने गेल्या सीझच्या अखेरीस MI च्या मालकांशी संपर्क साधला होता, परंतु रिलायन्सची वार्षिक सर्वसाधारण सभा जवळ आल्याने,खेळाडूंच्या अदलाबदलीच्या चर्चांना प्राधान्य नव्हते. मात्र, KKR ने पुन्हा एकदा MI च्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी संपर्क साधला असून, चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या आहेत,” असे सूत्राने सांगितले..IPL 2027 Trade: आयपीएल इतिहासातील High-Profile डिल! रिषभ पंत १२ कोटींचा तोटा सहन करून 'या' संघाच्या ताफ्यात, कुलदीप यादव LSG कडे .KKR ला तिसरे विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर श्रेयस अय्यरला संघातून काढून टाकल्यामुळे, २०२५ मध्ये अनुभवी रहाणेला कर्णधार म्हणून निवडण्यास भाग पडले. या मुंबईकर कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली, KKR ला सलग दोन हंगामात प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवता आले नाही आणि २०२५ व २०२६ मध्ये ते अनुक्रमे ८व्या व ७व्या स्थानावर राहिले. आयपीएल २०२६ मध्ये रिंकू सिंगला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.