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IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था

Hardik Pandya latest IPL transfer update: आयपीएल २०२७ पूर्वी ट्रेडच्या चर्चांना वेग आला असून हार्दिक पांड्या पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. काही दिवसांपूर्वी राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात हार्दिकच्या संभाव्य ट्रेडबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले होते.
Kolkata Knight Riders Hardik Pandya trade news

Kolkata Knight Riders Hardik Pandya trade news

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Hardik Pandya leaving Mumbai Indians reports: हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्सची साथ सोडणार, हे निश्चित आहे. पण, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये तो कोणत्या संघाकडून खेळणार, याचे गणित काही सुटताना दिसत नाही. लखनौ सुपर जायंट्सने २७ कोटींच्या रिषभ पंतला १५ कोटींत दिल्ली कॅपिटल्ससोबत ट्रेड करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. रिषभसाठी त्यांनी कुलदीप यादवला १३.५ कोटींत आपल्या ताफ्यात घेतले. आता यानंतर हार्दिकच्या ट्रेडची चर्चा रंगली आहे. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांनुसार हार्दिक राजस्थान रॉयल्सकडे जाईल आणि यशस्वी जैस्वाल MI कडे येईल, अशी चर्चा होती. पण, आता नव्या संघाने उडी मारली आहे आणि त्यामुळे मराठमोठ्या खेळाडूवर अन्याय होऊ शकतो.

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