IPL 2028 may expand to three months with 96 matches: क्रिकेट विश्वातून आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अशातच जय शाह यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा बिनविरोध निवड झाली होती. त्यानंतर आता क्रिकेट विश्वात आणखी एक मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. आयपीएलचा विस्तार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि, आता या स्पर्धेत ९६ सामने खेळवले जाण्याची शक्यता आहे..वृत्तानुसार, आयसीसीने(icc) पुरुषांच्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धा वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मार्च ते मे या तीन महिन्यांत आयपीएल खेळवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. यापुढे आयपीएलचा हंगाम तीन महिने चालू शकतो..Sachin Tendulkar on his Captaincy : मला स्वतःच्या मर्जीने संघ निवडायचे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते! सचिन तेंडुलकरचा धक्कादायक खुलासा; दोन आवडत्या कर्णधारांची नावं सांगितली.आयपीएलमध्ये सध्या १० संघ खेळतात. नव्या स्वरूपानुसार प्रत्येक संघ इतर संघांविरुद्ध दोन सामने खेळणार आहे. यामध्ये एक सामना घरच्या मैदानावर, तर दुसरा प्रतिस्पर्धी संघाच्या मैदानावर होईल. अशा प्रकारे ९२ साखळी सामने आणि चार प्लेऑफचे सामने मिळून एकूण ९६ सामने खेळवले जाऊ शकतात..यापूर्वी २०२३ चा एकदिवसीय विश्वचषक भारतात वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यांत खेळवण्यात आला होता. २०२७ चा एकदिवसीय विश्वचषकही दक्षिण आफ्रिकेत याच काळात होणार आहे. २०१५ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये झालेला एकदिवसीय विश्वचषक हा वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत खेळवलेला शेवटचा विश्वचषक होता. .आयपीएल ही जगातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या क्रिकेट स्पर्धांपैकी एक आहे. या स्पर्धेतील सामने वाढल्यास जाहिराती दाखवण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. त्यामुळे आयपीएलमधून मिळणारी कमाईही वाढू शकते. याच कारणामुळे आयपीएलचा विस्तार करण्याचा विचार सुरू आहे. तीन महिने आयपीएल खेळवली गेली, तरीही जगातील इतर काही लीगच्या तुलनेत या स्पर्धेचा कालावधी जास्त असणार नाही. त्यामुळे वाढलेल्या सामन्यांचं नियोजन करणं शक्य होऊ शकतं..IND vs NZ: भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेआधी न्यूझीलंडला मोठा धक्का! स्टार अष्टपैलू खेळाडू संघाबाहेर; बदली खेळाडूची घोषणा.२०२८ ते २०३५ या काळात एकदिवसीय विश्वचषक, टी-२० विश्वचषक आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीसारख्या मोठ्या स्पर्धा भारतातील हिवाळ्याच्या काळात खेळवल्या जाणार आहेत. मात्र, २०३४ चा टी-२० विश्वचषक याला अपवाद असेल. ही स्पर्धा जून आणि जुलै महिन्यात खेळवली जाणार आहे. तसेच वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामनाही जून महिन्यातच होणार आहे. हा सामना पाच दिवसांचा असल्याने त्यासाठीचा कालावधी कायम ठेवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.