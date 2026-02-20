Cricket

Pakistan Cricket : पाकिस्तानी खेळाडूंची 'आर्थिक' कोंडी! भारताशी पंगा घेणे पडले महागात, चार संघांकडून पाकड्यांवर बंदी

IPL-linked franchises ban Pakistan cricketers: इंग्लंडमधील लोकप्रिय टी-२० स्पर्धा ‘द हंड्रेड २०२६’च्या लिलावातून पाकिस्तानी खेळाडूंना वगळले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आयपीएलशी संबंधित फ्रँचायझी मालकांनी ‘शॅडो बॅन’ लावल्याची चर्चा रंगली असून त्याचा थेट फटका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि खेळाडूंना बसू शकतो.
Why Pakistan players are not in The Hundred 2026 auction? भारताशी पंगा घेणे पाकिस्तानी खेळाडूंना किती महागात पडू शकते, याची प्रचिती आता येताना दिसतेय.. दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० व कॅरेबियन प्रीमिअर लीग मध्ये इंडियन प्रीमिअर लीग फ्रँचायझींनी पाकिस्तानी खेळाडूंकडे पाठ फिरवली असताना आता आणखी एका लीगमधून पाकड्यांना थारा दिला जाणार नाही. द हंड्रेड २०२६ लीगमधील मँचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआय लंडन, साऊदर्न ब्रेव्ह व सनराईस लीड्स या चार संघांमध्ये आयपीएल फ्रँचायझींची गुंतवणूक आहे. या चारही संघांनी लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूंवर बोली न लावण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

