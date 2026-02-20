Pakistan Cricket : पाकिस्तानी खेळाडूंची 'आर्थिक' कोंडी! भारताशी पंगा घेणे पडले महागात, चार संघांकडून पाकड्यांवर बंदी

Why Pakistan players are not in The Hundred 2026 auction? भारताशी पंगा घेणे पाकिस्तानी खेळाडूंना किती महागात पडू शकते, याची प्रचिती आता येताना दिसतेय.. दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० व कॅरेबियन प्रीमिअर लीग मध्ये इंडियन प्रीमिअर लीग फ्रँचायझींनी पाकिस्तानी खेळाडूंकडे पाठ फिरवली असताना आता आणखी एका लीगमधून पाकड्यांना थारा दिला जाणार नाही. द हंड्रेड २०२६ लीगमधील मँचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआय लंडन, साऊदर्न ब्रेव्ह व सनराईस लीड्स या चार संघांमध्ये आयपीएल फ्रँचायझींची गुंतवणूक आहे. या चारही संघांनी लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूंवर बोली न लावण्याचा पवित्रा घेतला आहे..द हंड्रेड २०२६ साठी ११ मार्च ( महिला) व १२ मार्च ( पुरुष) रोजी लिलाव लंडन येथे पार पडणार आहे. या लिलावासाठी पाकिस्तानी खेळाडूंसह १८ देशांच्या १००० खेळाडूंनी नोंदणी केली आहे. पण, आयपीएल फ्रँचायझीचा मालकी हक्क असलेल्या संघांनी पाकिस्तानी खेळाडूंवर बोली न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय संबंध फार चांगले नाहीत आणि त्यामुळेच आयपीएल फ्रँचायझी मालकांनी हा निर्णय घेतला आहे..T20 World Cup: 'झिम्बाब्वेकडून ICC स्पर्धेत हरणं म्हणजे...', ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतून बाहेर गेल्यावर रिकी पाँटिंग काय म्हणाला?.आयपीएल फ्रँचायझींची SA20, CPL, ILT20 मध्ये गुंतवणूक आहे आणि त्यांनीही पाकिस्तानी खेळाडूंकडे दुर्लक्षच करण्याचे ठरवले आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाच्या (ECB) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खेळाडू एजंटला अनौपचारिकरित्या कळवले आहे की आयपीएलशी संबंधित चार फ्रँचायझी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंचा पाठलाग करणार नाहीत..द हंड्रेड विक्रीपूर्वी, ECB चे कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड यांना विचारण्यात आले होते की भारतीय/आयपीएल गुंतवणूकीनंतर पाकिस्तानमधील खेळाडूंना लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी दिली जाईल का? गोल्ड कोणत्याही देशातील खेळाडूंशी भेदभाव केला जाणार नाही यावर ठाम होते, परंतु ती खात्री तशी दिसत नाही..Zimbabwe Cricket : सर्व अपराजित संघ एकाच 'ग्रुप'मध्ये! श्रीलंकेला नमवून झिम्बाब्वेने नोंदवले '७' विक्रम; भारताविरुद्ध सामना कधी?."सर्व देशांमधील खेळाडूंची निवड सर्व संघांसाठी होईल अशी माझी अपेक्षा आहे. सध्या आम्हाला कोणत्याही चर्चेची आवश्यकता नाही. इंग्लंडमध्ये क्रिकेटमध्ये भेदभावविरोधी धोरणे स्पष्ट आहेत. जर त्यांचे पालन केले नाही तर आमचे क्रिकेट नियामक कारवाई करेल," असे गोल्ड यांनी गेल्या वर्षी म्हटले होते.मोहम्मद आमिर आणि इमाद वसीम यांनी पुरुषांच्या द हंड्रेंडच्या मागील आवृत्तीत भाग घेतला होता. यापूर्वी शाहीन शाह आफ्रिदी, शादाब खान आणि हरिस रौफ यांनीही भाग घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.