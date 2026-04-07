IPL 2400 crore loss: आयपीएलला प्रत्येक वर्षाला २४०० कोटींचा फटका बसतोय, पण कसा? मोदीने गणित समजावून सांगितलं

Lalit Modi IPL business model controversy explained: इंडियन प्रीमिअर लीग ही जगातील सर्वात श्रीमंत ट्वेंटी-२० लीग आहे... या लीगचा १९वा हंगाम सध्या सुरू आहे आणि दोन महिन्यांत ७४ सामने खेळवले जाणार आहे. आयपीएल २०२६ ला सुरूवात होण्यापूर्वी राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन फ्रँचायझी एकूण ३१००० कोटी रुपयांना विकल्या गेल्या, त्यामुळे ही लीग जगातील सर्वाधिक मुल्य असलेली लीग बनली. पण, या लीगचे जनक ललित मोदी याच्या मते दरवर्षी बीसीसीआयला २४०० कोटींचा फटका बसतोय... .स्पोर्टस्टारशी बोलताना, ललित मोदी याने २०२३ मध्ये १० संघांचा समावेश झाल्यानंतर आयपीएलच्या लीग टप्प्यातील सध्याच्या होम आणि अवे फॉरमॅटवर नाराजी व्यक्त केली. सर्व १० संघांमध्ये मिळून केवळ ७४ सामने खेळले जातात. प्रत्येक संघ १४ सामने खेळतो, त्यापैकी ते पाच संघांविरुद्ध प्रत्येकी २ सामने, तर उर्वरित चार संघांविरुद्ध एक सामना खेळतात..मोदी म्हणाला की,"मूळ योजनेनुसार एकूण ९४ सामने खेळवण्यात येणार होते, ज्यात सर्व संघ घरच्या आणि बाहेरच्या मैदानावर एकमेकांविरुद्ध दोनदा खेळणार होते. जर संघांनी प्रत्यक्षात ठरवलेल्या संख्येने सामने खेळले असते, तर प्रत्येक वर्षाचे मीडिया हक्क तब्बल २४०० कोटी रुपयांनी म्हणजेच प्रति सामना ११८ कोटी रुपयांनी वाढले असते." \r\n\r\n."घरच्या आणि बाहेरच्या मैदानावर प्रत्येकी ११८ कोटी रुपये दराने ९४ सामने झाले, तर केवळ मीडिया हक्कांमधूनच अतिरिक्त २४०० कोटी रुपये मिळतील. म्हणजेच बीसीसीआयला २४०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. यापैकी १२०० कोटी रुपये १० संघांना (प्रत्येकी १२० कोटी ) मिळाले असते आणि संघांचे मूल्य आपोआपच वाढले असते," असेही तो म्हणाला..मीडिया हक्क...२०२३-२७ या काळासाठी आयपीएलचे मीडिया हक्क तब्बल ४८,३९० कोटी रुपयांना विकले गेले. BCCI ने काही जाहिरात धोरणांमध्ये किंवा प्रसारणाच्या अटींमध्ये बदल केला असता, तर ही किंमत अजून वाढू शकली असती. डिजीटल प्रसारणाचे हक्क JioCinema कडे स्वस्त दरात किंवा विशिष्ट अटींवर गेल्यामुळे, टीव्ही प्रसारणाच्या Star Sports महसुलावर परिणाम झाला आहे. BCCI आजही नफ्यात असली, तरी या २,४०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य महसुलाकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना भविष्यात महागात पडू शकते.