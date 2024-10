Rishabh Pant अन् दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात वाजलं; एक हट्ट अन् यष्टीरक्षकाने गमावलं संघातील स्थान, आता...

No Rishabh Pant in Dc for IPL 2025 : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ च्या पुढील पर्वात ऋषभ पंत दुसऱ्या रंगाच्या जर्सीत दिसू शकतो. कारण, दिल्ली कॅपिटल्सच्या अंतिम रिटेन्शन यादीत यष्टिरक्षक-फलंदाजाचे नाव नाही. आयपीएल २०२५ मेगा ऑक्शनसाठी सर्व फ्रँचायझीला त्यांच्या संघात कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची यादी IPL कडे सोपवण्याची मुदत उद्या संपत आहे. पण, त्यापूर्वीच बऱ्याच घडामोडी घडताना दिसत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने ऋषभसोबत चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्या केल्या, परंतु त्याचा कर्णधारपदाचा हट्ट फ्रँचायझीला नाही पटला. हाती आलेल्या वृत्तानुसार दिल्ली कॅपिटल्सने संघात कायम राखलेल्या खेळाडूंमध्ये अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, त्रिस्तान स्तब्स आणि अभिषेक पोरेल यांची नावं आहेत आणि त्यांनी राईट टू मॅच हे कार्ड राखून ठेवले आहे.