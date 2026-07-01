Hardik Pandya Trade: हार्दिकसाठी CSKसह एकूण ७ फ्रँचायझींमध्ये चुरस; दोनच संघ ज्यांना Mumbai Indians च्या कर्णधारामध्ये नाही रस

IPL 2027 trade window Seven franchises want Hardik Pandya : हार्दिक पांड्या हा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या ट्रेड विंडोमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेला खेळाडू बनला आहे. मुंबई इंडियन्सच्या कर्णधाराला मागील तीन पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यामुळेच तो MI ची साथ सोडणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. ३२ वर्षीय हार्दिकला फ्रँचायझीला अपेक्षित निकाल देता आलेला नाही आणि त्यामुळे व्यवस्थापनही नाराज आहे. अशात हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी एक नव्हे तर तब्बल सात फ्रँचायझी शर्यतीत असल्याची बातमी समोर आली आहे..राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्याकडून हार्दिकला ऑफर गेल्याचे वृत्त आधीच समोर आले होते. त्यात मागील हंगामातच चेन्नई सुपर किंग्सचे नाव पुढे येत होतेच. पण, ही चर्चा नंतर विरली होती, मात्र आता पुन्हा CSK ने उडी घेतली आहे. फक्त रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद हे दोनच संघ हार्दिकसाठी इच्छुक नसल्याचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे..Hardik Pandya News : हार्दिकने 'Mumbai' सोडली! क्रिकेट करियर वाचवण्यासाठी उचलले मोठे पाऊल; नेमकं काय घडलं?.CSK या शर्यतीत उशिरा उतरली असल्याने त्यांना आता KKR व RR समोर पेच निर्माण केला आहे. महेंद्रसिंग धोनीच्या उपस्थितीत हार्दिक पांड्या हा CSK साठी एक योग्य पर्याय असेल. त्याला कर्णधारपद मिळेलच याची खात्री नाही. दरम्यान, RR व KKR हे दोन्ही संघ कर्णधाराच्या शोधात आहेत आणि ते हार्दिकला ही ऑफर देऊ शकतात. हार्दिकसाठी सध्या MI सोबत CSK व KKR यांची चर्चा सुरू आहे. मात्र, आतापर्यंत एकाही फ्रँचायझीने या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. कोणत्या खेळाडूच्या बदल्यात हार्दिकला आपल्या संघात घ्यायचे, याची चर्चा सुरू आहे..पाच वेळच्या चॅम्पियन CSK ने, गेल्या मोसमात संजू सॅमसन, रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांच्या मोठ्या ट्रेडच्या वेळी जशी वेळ साधली होती, अगदी तशीच वेळ साधून ते हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेऊ शकतात. हार्दिकला करारबद्ध करण्यासाठी CSK खूप मजबूत स्थितीत आहे, परंतु शेवटच्या क्षणी अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. CSK, RR, KKR शिवाय दिल्ली कॅपिटल्स, लखनौ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टायटन्स यांच्या ताफ्यातही हार्दिकसाठी चर्चा सुरू असल्याचे समजतेय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.