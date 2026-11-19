Who is Ira Aditya Raut?: बुलढाण्याच्या इरा आदित्य राऊतने अवघ्या १० वर्षांच्या वयात जागतिक विक्रम केला आहे. अंदमान-निकोबार बेटांवर स्कूबा डायव्हिंग करताना इराने एकाच दिवसात सहा वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर केले. तिच्या या कामगिरीची जगभरात चर्चा होत आहे. 'द इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'नुसार, वयाच्या १० वर्षे, १७ तास आणि ३५ मिनिटांनी इरा जगातील सर्वात तरुण पात्र स्कूबा डायव्हर ठरली..इराने अंदमान-निकोबारमधील शहीद द्वीप येथील डायव्ह ट्राइब सेंटरमध्ये हे विक्रम केले. तिच्या या कामगिरीला स्कूबा स्कूल्स इंटरनॅशनल ने प्रमाणित केले आहे. इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्सचे निर्णायक अरविंदर सिंह भाटी यांनीही तिच्या सहा विक्रमांची तपासणी करून त्यांना मान्यता दिली..When will Rohit Sharma and Virat Kohli play next for India? ५ सामन्यांत ३० धावा... न्यूझीलंड दौऱ्यावर अपयशी ठरला रोहित! हिटमॅन, विराट पुढचा वन डे सामना केव्हा खेळणार?.कोण आहे इरा आदित्य राऊत?इरा आदित्य राऊत ही महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील आहे. तिचे आई-वडील भारतीय नौदलात कमांडर आहेत. आई-वडिलांकडून प्रेरणा घेत इराने लहान वयातच स्कूबा डायव्हिंग शिकण्यास सुरुवात केली. आता तिने याच खेळात सहा जागतिक विक्रम करून देशाचं नाव मोठं केलं आहे..इराने कोणते ६ वर्ल्ड रेकॉर्ड केले?सर्वात तरुण पात्र स्कूबा डायव्हर: वयाच्या १० वर्षे, १७ तास आणि ३५ मिनिटांनी इराने हा विक्रम केला आहे. एका मिनिटात सर्वाधिक हाताचे संकेत: स्कूबा डायव्हिंग करताना एका मिनिटात सर्वाधिक हाताचे संकेत दाखवण्याचा विक्रम केला आहे. सर्वाधिक डायव्हिंग उपकरणांची ओळख: पाण्याखाली स्कूबा डायव्हिंगची सर्वाधिक उपकरणे ओळखली..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.एका मिनिटात सर्वाधिक अंतर: पाण्याखाली एका मिनिटात सर्वाधिक अंतर पार करण्याचा विक्रम केला. सर्वाधिक सागरी प्राणी ओळखले: स्कूबा डायव्हिंग करताना सर्वाधिक सागरी प्राण्यांच्या प्रजाती ओळखण्याचा विक्रम केला. एकाच दिवसात सहा विक्रम: इराने एकाच दिवसात सहा वेगवेगळे जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केले. अवघ्या १० वर्षांच्या वयात इराने केलेली ही कामगिरी कौतुकास्पद आहे. तिच्या या यशामुळे बुलढाण्याच्या या लेकीची जगभरात चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.