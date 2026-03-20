Iran War : अमेरिका-इराण युद्धामुळे इंग्लंडचे क्रिकेट खेळायचे झालेत वांदे! Dukes Ball चा तुटवडा अन् गगनाला भिडल्या किमती...

Middle East war impact on sports industry: अमेरिका-इस्राइल विरुद्ध इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका क्रिकेट वर्तुळाला बसला आहे. इंग्लंडमध्ये नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी त्यांचे क्रिकेट खेळण्याचे वांदे झाले आहेत. इंग्लंडमधील नवीन क्रिकेट हंगामाला सुरूवात होण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी असला तरी कौंटी अजिंक्यपद स्पर्धा ३ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे, परंतु त्यांना ड्यूक चेंडूचा तुटवडा सहन करावा लागत आहे. .इंग्लंडमध्ये ड्यूक्स बॉलचा मोठा तुटवडा असल्याचे आता समोर आले आहे. इंग्लंडमधील सर्व लाल चेंडूचा क्रिकेट या उत्पादकाने बनवलेल्या चेंडूंनी खेळला जातो. ड्यूक्स ब्रँडचे क्रिकेट चेंडू बनवण्याची जबाबदारी ब्रिटिश क्रिकेट बॉल्स लिमिटेडची आहे. ही कंपनी भारतीय उद्योगपती दिलीप जाजोदिया यांच्या मालकीची आहे..चेंडू शिवण्याचे काम अनेक कारखान्यांमध्ये होते, परंतु मध्य पूर्वेतील देशांमधील संघर्षामुळे वाहतुकीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. जाजोदिया यांनी सांगितले की, चेंडू वाहतुकीसाठी तयार असले तरी, हवाई प्रवासात व्यत्यय आल्यामुळे विमान कंपन्यांवर कामाचा बोजा वाढला आहे आणि त्यामुळे त्यांना विलंब होत आहे. या संकटामुळे किमतीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत..आखाती युद्धामुळे सध्या आपल्यासमोर एक मोठे संकट उभे आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला क्लब्सना त्यांचे ५० टक्के चेंडू द्यावे लागून साठा करावा लागेल आणि मग ही समस्या हाताळावी लागेल. उपखंडातील कारखान्यांमध्ये माल पाठवण्यासाठी भरपूर साहित्य तयार आहे, पण वाहतुकीत अडथळा आल्यामुळे विमान कंपन्या मालवाहतुकीची जबाबदारी घेत नाहीत, असे जाजोदिया यांनी सांगितले.."साधारणपणे १२० क्रिकेट बॉलच्या एका बॉक्ससाठी विमान कंपन्या सुमारे ५ डॉलर प्रति किलो आकारतात, पण आता तोच दर १५ डॉलर प्रति किलो होता. बहुतेक माल मध्य-पूर्वेमार्गे जातो, पण जर अचानक रॉकेटचा मारा सुरू झाला, तर तुमच्यासमोर एक मोठी समस्या उभी राहते," असे जाजोदिया यांनी डेली मेलशी संवाद साधताना सांगितले.