IND vs IRE 2nd T20I : आयर्लंडच्या खिलाडूवृत्तीवर संशय? कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला, दुसऱ्या सामन्यापूर्वी नेमकं काय घडलं?

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारत-आयर्लंड यांच्यातला दुसरा ट्वेंटी-२० सामना आज होतोय, परंतु या सामन्यापूर्वी आयर्लंड क्रिकेटच्या खिलाडूवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घटना घडली. आयर्लंडने पहिल्या ट्वेंटी-२०त विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आणि त्यामुळे भारताचा दुसऱ्या सामन्यात पुनरागमनाचा प्रयत्न आहे. हा सामना जिंकणे आवश्यक असताना सामन्याच्या पूर्वसंध्येला, ओल्या मैदानामुळे भारताला आपले सराव सत्र रद्द करण्यास भाग पडले. .दिवसाच्या सुरुवातीलाच पाऊस पडल्यामुळे मैदान ओलं राहिलं आणि त्यामुळे भारताल सराव सत्र रद्द करावे लागले. त्यामुळे आयर्लंड क्रिकेट समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. पहिला सामना गमावल्यानंतर 'मेन इन ब्लू' संघ परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी सज्ज होता, परंतु त्यांना सरावाची संधी मिळाली नाही. आयर्लंडमधील परिस्थिती भारतातील परिस्थितीपेक्षा वेगळी आहे आणि मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात दुय्यम संघाविरुद्ध भारतीय फलंदाजांना संघर्ष करावा लागला..IND vs IRE 2nd T20I : वैभव सूर्यवंशी IN... पण, ना संजू OUT, ना अभिषेक..! भारताच्या Playing XI मध्ये दोन खेळाडूंचे पदार्पण होणार.आयर्लंडमध्ये दाखल झाल्यापासून भारतीय संघ व्यवस्थापनाच्या समस्यांशी झगडत आहे. पहिल्या सराव सत्रादरम्यान, भारताने एका बाजूला असलेल्या साईट स्क्रीनबद्दल तक्रार केली. फलंदाजाच्या समोर एक मोठी डिजिटल स्क्रीन होती. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याकडे तक्रार केली, ज्यांनी हा मुद्दा व्यवस्थापन व्यवस्थापकाकडे मांडला. या समस्येचे निराकरण झाले नाही..भारतीय संघाला पहिल्या ट्वेंटी-२०त १८३ धावांचा पाठलाग करता आला नव्हता. भारताचा संपूर्ण संघ १४८ धावांत तंबूत परतला आणि आयर्लंडने ३४ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. ट्वेंटी-२० कर्णधार म्हणून पहिलाच सामना गमावणारा श्रेयस हा चौथा भारतीय कर्णधार ठरला. डिसेंबर २०२३ नंतर भारतीय संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली १२ मालिका जिंकल्या..39व्या वर्षीही मेस्सीचा चमत्कार! विश्वचषकात असा विक्रम करणारा ठरला जगातील पहिलाच फुटबॉलपटू, रोनाल्डोलाही जमलं नाही ते मेस्सीने केलं.भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दुसऱ्या टी-२० सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Sony Sports Networkवर होईल. या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग SonyLIV ॲप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. याशिवाय DD Sportsवरही या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.