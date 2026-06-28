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IND vs IRE 2nd T20I : आयर्लंडच्या खिलाडूवृत्तीवर संशय? कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला, दुसऱ्या सामन्यापूर्वी नेमकं काय घडलं?

Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket News: भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी अनपेक्षित वाद निर्माण झाला आहे. सामन्याच्या आदल्या दिवशी भारतीय संघाचे सराव सत्र ओल्या मैदानामुळे रद्द करण्यात आले. मैदानाचा आउटफिल्ड खेळासाठी आणि सरावासाठी सुरक्षित नसल्याचे कारण देण्यात आले.
SHREYAS IYER FUMES AFTER WET OUTFIELD CANCELS INDIA'S PRACTICE SESSION

SHREYAS IYER FUMES AFTER WET OUTFIELD CANCELS INDIA'S PRACTICE SESSION

Swadesh Ghanekar
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Ireland vs India, 2nd T20I Marathi Cricket Update: भारत-आयर्लंड यांच्यातला दुसरा ट्वेंटी-२० सामना आज होतोय, परंतु या सामन्यापूर्वी आयर्लंड क्रिकेटच्या खिलाडूवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घटना घडली. आयर्लंडने पहिल्या ट्वेंटी-२०त विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आणि त्यामुळे भारताचा दुसऱ्या सामन्यात पुनरागमनाचा प्रयत्न आहे. हा सामना जिंकणे आवश्यक असताना सामन्याच्या पूर्वसंध्येला, ओल्या मैदानामुळे भारताला आपले सराव सत्र रद्द करण्यास भाग पडले.

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