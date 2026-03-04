Babar Azam च्या कारकीर्दिला पूर्णविराम? पाकिस्तानने संघातून केली हकालपट्टी; ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपनंतर झाला 'गेम'

Babar Azam Omitted from Pakistan’s 15-Member ODI Squad: पाकिस्तान क्रिकेट संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुपर ८ मध्येच गाशा गुंडाळावा लागला. पाकिस्तान संघाची कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नाही आणि नेट रन रेटमुळे त्यांना माती खायला लागली. आता पाकिस्तानने २०२७ साली होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या वन डे वर्ल्ड कप योजनेत बाबर आझमला स्थान नसेल, हे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानने वन डे संघातून बाबर आझमची हकालपट्टी केली आहे. .बांगलादेशविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी पाकिस्तानने बुधवारी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. यात माजी कर्णधार बाबर आझमला स्थान मिळालेले नाही. ११ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या मालिकेत ६ अनकॅप्ड खेळाडूंना संधी दिली गेली आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अपयशानंतर संघात बरेच बदल पाहायला मिळणार हे या निर्णयाने निश्चित होत आहे..शाब्बास पठ्ठ्या... मॅच विनिंग खेळीचं संजू सॅसमनला मिळालं गिफ्ट, ICC ने केली मोठी घोषणा; अभिषेक शर्मासाठी धोक्याची घंटा.वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या साहिबजादा फरहानला वन डे संघात पदार्पणा करण्याची संधी मिळाली आहे. त्याच्यासह अब्दुल समद, माझ सदाकत, मुहम्मद घाजी घोरी, साद मसूद , शामिल हुसैन या नव्या चेहऱ्यांची नावे आहेत. हे सर्व खेळाडू अबुधाबी येथे इंग्लंड लायन्सविरुद्ध पाकिस्तान शाहीन्स संघाकडून खेळले होते. घाजी घोरीच्या समावेशामुळे पाकिस्तानला मोहम्मद रिझवानसह एक अतिरिक्त यष्टिरक्षक-फलंदाजाचा पर्याय मिळाला आहे..२०२५ मध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या शेवटच्या वन डे मालिकेत खेळलेल्या संघातील बाबर आणि आयुब व्यतिरिक्त, फखर जमान, हसीबुल्लाह, मोहम्मद नवाज आणि वेगवान गोलंदाज नसीम शाह हे चार मोठे खेळाडू वगळले गेले आहेत. शाहीन शाह आफ्रिदी कर्णधारपदी कायम आहे, तर अब्रार अहमद, फहीम अश्रफ, फैसल अक्रम, हरिस रौफ, हुसेन तलत, मोहम्मद वसीम ज्युनियर आणि सलमान अली आघा यासारख्या प्रमुख खेळाडूंनी त्यांची जागा कायम ठेवली आहे..T20 World Cup : मोदीजी 'अपशकुनी'! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनल अहमदाबादमध्ये नको, मुंबईत खेळवा...; कोणी केलंय हे वादग्रस्त विधान?.पाकिस्तानचा संघ - शाहीन शाह आफ्रिदी, अब्दुल समद, अब्रार अहमद, फहीम अश्रफ, फैसल अक्रम, हॅरिस रौफ, हुसैन तलाट, माझ सदाकत, मोहम्मद रिझवान, एम वसीम ज्युनियर, मुहम्मद घाजी घोरी, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आघा, शॅमली हुसैन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.