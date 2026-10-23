Cricket

IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशनला नेमकं काय झालं? दुसऱ्या सामन्यातून घेतली माघार, आता मालिकेला मुकणार? BCCI ने दिले अपडेट्स

Ishan Kishan ruled out of India vs New Zealand 2nd T20I: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळू शकणार नाही.
India vs New Zealand 2nd T20I

Ishan Kishan ruled out of India vs New Zealand 2nd T20I

esakal

Swadesh Ghanekar
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BCCI provides update on Ishan Kishan right adductor strain: यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन याने IND vs NZ दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यातून माघार घेतली आहे. त्याला दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळू शकणार नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाकडून त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे. इशानला नेमकं असं काय झालंय?

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