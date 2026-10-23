IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशनला नेमकं काय झालं? दुसऱ्या सामन्यातून घेतली माघार, आता मालिकेला मुकणार? BCCI ने दिले अपडेट्स

BCCI provides update on Ishan Kishan right adductor strain: यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन याने IND vs NZ दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यातून माघार घेतली आहे. त्याला दुखापतीमुळे या सामन्यात खेळू शकणार नाही. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाकडून त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात आहे. इशानला नेमकं असं काय झालंय?.भारतीय संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२०त विक्रमी विजय मिळवला असला तरी त्या सामन्यात फलंदाजीत केलेला बदल अनेकांना नाही आवडला. २२६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांनी चांगली सुरुवात करून दिली. पण, अभिषेकनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर इशानच्या जागी तिलक वर्माला पाठवले गेले आणि त्याने पटकन विकेट फेकली. त्यानंतर श्रेयस अय्यर आला. संजूच्या विकेटनंतर इशान पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि ३ चेंडू खेळून माघारी परतला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20I: इशान किशन, भुवनेश्वर कुमार OUT? दुसऱ्या सामन्यात भारताच्या Playing XI मध्ये बदल, चक्रावणारा संघ.तिलक व इशान स्वस्तात बाद झाल्याने भारत अडचणीत सापडला होता, परंतु श्रेयस व नमन धीरच्या खेळीने संघाला विजय मिळवून दिला. सामन्यानंतर फलंदाज प्रशिक्षक शुतांशू कोटक यांच्यासमोर इशानच्या फलंदाजीचा क्रम बदलण्याचा प्रश्न आला आणि तेव्हा त्यांनी मोठा खुलासा केला. यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशनला मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..BCCI Updatesबीसीसीआयने इशानच्या दुखापतीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स दिले. इशान किशन न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. मालिकेतील पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यादरम्यान त्याला उजव्या 'ॲडक्टर' स्नायूमध्ये किरकोळ दुखापत (लो-ग्रेड स्ट्रेन) झाली होती आणि बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे, असे बीसीसीआयने ट्विट केले. .भारतीय संघ - श्रेयस अय्यर, इशान किशन, नमन धीर, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, प्रिन्स यादव, वरुण चक्रवर्ती, मयांक यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.