श्रेयस, सॅमसन की पांड्या... टीम इंडियाच्या नवा ट्वेंटी-२० कर्णधार कोण? BCCI ने अखेर उत्तर दिले; म्हणाले, सूर्यकुमार यादवला बदलण्याची चर्चा...

Shreyas Iyer Sanju Samson Hardik Pandya captaincy debate: सूर्यकुमार यादव, भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार बनल्यापासून त्याच्या वैयक्तिक कामगिरीचा आलेख खालावला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाच्या कर्णधार बदलाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन व हार्दिक पांड्या यांचे ट्वेंटी-२० संघाच्या नव्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. सूर्यकुमारकडून ही जबाबदारी काढून घेतल्या जाण्याच्या चर्चा, गेल्या आठवडाभर सुरू आहेत. विविध मीडियाने वेगवेगळ्या खेळाडूची कर्णधार म्हणून निवड होईल, अशा बातम्या सुरू केल्या. पण, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) अखेर या वृत्तांवर मौन सोडले आहे..BCCI च्या सूत्राने या वृत्तांना "माध्यमांचे निराधार तर्कवितर्क" असे स्पष्टपणे संबोधले आहे आणि "अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही," असे नमूद करून, या चर्चा खोडून काढल्या आहेत. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या T20I कर्णधारपदावरून सूर्यकुमारला हटवण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत हालचाल झालेली नाही.."हे माध्यमांचे निराधार तर्कवितर्क आहेत. कर्णधाराची निवड निवडसमिती करते आणि सद्यस्थितीत अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. सूर्यकुमार यादव हाच भारताचा विद्यमान T20I कर्णधार आहे आणि कर्णधारपदातील बदलाबाबत कोणतीही नवीन घडामोड झालेली नाही," असे BCCI च्या एका वरिष्ठ सूत्राने 'Sports Now' ला सांगितले..भारत २६ जून २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या T20I मालिकेसाठी आयर्लंडचा दौरा करणार आहे; त्यानंतर १ जुलै २०२६ पासून इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची T20I मालिका खेळली जाईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली T20 वर्ल्ड कप स्पर्धेचे विजेतेपद राखणारा भारत हा पहिलाच संघ ठरला आहे. सूर्यकुमार यादवने भारताचे ५२ सामन्यांमध्ये नेतृत्व केले असून, त्यापैकी ४० सामन्यांत विजय मिळवला, ८ सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला आणि २ सामने बरोबरीत सुटले. यामुळे त्याची विजयाची टक्केवारी ७६.९२ इतकी राहिली आहे, जी रोहित शर्माच्या ७९.०३ या टक्केवारीपेक्षा किंचितच कमी आहे..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये त्याने ९ सामन्यांत २४२ धावा केल्या; यामध्ये ३०.२५ ची सरासरी आणि १३६.७२ चा स्ट्राईक रेट राहिला. या सर्व खेळींमध्ये, अमेरिकेविरुद्ध ४९ चेंडूंत त्याने केलेली नाबाद ८४ धावांची खेळी सर्वाधिक महत्त्वाची ठरली. सध्या सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (IPL 2026) मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना त्याची कामगिरी फारशी समाधानकारक राहिलेली नाही; त्याने ११ सामन्यांमध्ये १७.७२ च्या सरासरीने आणि १४४.४४ च्या स्ट्राईक रेटने १९५ धावा केल्या आहेत. IPL 2026 मधील धावांचा हा दुष्काळच कदाचित, त्याला T20I कर्णधारपद गमवावे लागेल या चर्चांना खतपाणी घालण्यास कारणीभूत ठरला असावा.