Cricketer Accident: क्षणात संपलं आयुष्य! भारतीय क्रिकेटरचा थरारक अपघातात मृत्यू, CCTV फुटेज पाहून अंगावर येईल काटा

जम्मू-काश्मीरमधील उदयोन्मुख क्रिकेटपटू फरिद हुसैन याचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, एका कार चालकाच्या चुकीच्या कृतीमुळे फरिदचा दुचाकीवरून जाताना अपघात झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे क्रिकेट वर्तुळात शोक व्यक्त होत आहे..क्रिकेट विश्वातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक क्रिकेटपटूचे निधन झाले आहे. त्याला अपघातात आपला जीव गमवावा लागला आहे. फरिद हुसैन असं या क्रिकेटपटूचं नाव आहे..Badminton Player Died: २५ वर्षीय युवक बॅडमिंटन खेळताना अचानक कोसळला, हॉस्पिटलमध्ये नेण्यापूर्वीच मृत्यू; Video आला समोर.पूंच येथील रहिवासी असलेल्या फरिद खानचा बुधवारी (२० ऑगस्ट) अपघात झाला होता. त्याच्या अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. रिपोर्ट्सनुसार फरिद त्याच्या दुचाकीवरून जात असताना एका कार चालकाच्या चुकीच्या कृतीमुळे त्याला आपले प्राण संकटात टाकावे लागले..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते की फरिद त्याच्या दुचाकीवर जात असताना एक कार रस्त्याच्या बाजूला पार्क केलेली असताना त्या कार चालकाने अनपेक्षितपणे अचानक कारचा दरवाजा उघडला. त्यावेळीच फरिद तिथून जात असल्याने तो कारचा दरवाजा त्याच्या डोक्याला जोरात लागला, त्यामुळे तो खाली पडला. तो खाली पडल्याचे पाहून लगेचच आजुबाजूच्या लोकांनी गर्दी केली आणि त्याला त्वरित जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवले. मात्र हॉस्पिटमध्ये तीन दिवस उपचार केल्यानंतरही त्याचे प्राण वाचवण्यात डॉक्टरांना अपयश आहे. २३ ऑगस्ट रोजी त्याने अखेरचा श्वास घेतला. त्यामुळे सध्या त्याच्या गावात आणि क्रिकेट विश्वातून हळहळ व्यक्त होत आहे..Nicholas Saldanha Died: महाराष्ट्राचे दिग्गज क्रिकेटपटू काळाच्या पडद्याआड, पुण्यात घेतला अखेरचा श्वास.फरिद खान हा जम्मू-काश्मीरमधील उदयोन्मुख खेळाडूंपैकी एक होता. त्याने अनेक स्थानिक स्पर्धा खेळल्या आहेत आणि गाजवल्याही आहेत. त्यामुळे जम्मू - काश्मीरच्या क्रिकेट वर्तुळात त्याची चर्चा होती. मात्र त्याला अशा दुर्दैवीप्रकारे जीव गमवावा लागल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. तथापि, या प्रकरणाचा पोलिस तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.