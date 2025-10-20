Cricket

Cricketer Retirement: भारताच्या ३६ वर्षीय क्रिकेटपटूने अचानक घेतला निवृत्तीचा निर्णय; दोनदा जिंकला होता BCCI चा पुरस्कार

Parvez Rasool retires from all forms of cricket: भारताचा ३६ वर्षीय अष्टपैलू क्रिकेटपटूने निवृत्तीची घोषणा केली असून बीसीसीआयला त्याबाबत कळवले आहे. त्याने दोनवेळा रणजी ट्रॉफीमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू क्रिकेटपटूचा पुरस्कारही जिंकला आहे.
Summary

  • जम्मू आणि काश्मीरचा पहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू परवेझ रसूलने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.

  • ३६ वर्षीय रसूलने भारतीय संघासाठी वनडे आणि टी२०मध्ये प्रत्येकी एक सामना खेळला.

  • त्याने रणजी ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, दोन वेळा सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला आहे.

