Cricketer Retirement: भारताच्या ३६ वर्षीय क्रिकेटपटूने अचानक घेतला निवृत्तीचा निर्णय; दोनदा जिंकला होता BCCI चा पुरस्कार

जम्मू आणि काश्मीरचा पहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू परवेझ रसूलने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. ३६ वर्षीय रसूलने भारतीय संघासाठी वनडे आणि टी२०मध्ये प्रत्येकी एक सामना खेळला. त्याने रणजी ट्रॉफीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, दोन वेळा सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला आहे..भारताकडून क्रिकेट खेळलेल्या ३६ वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू परवेझ रसूल याने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. भारतीय संघासाठी खेळणारा तो जम्मू आणि काश्मीरचा पहिला क्रिकेटपटू आहे. याशिवाय इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळणाराही तो जम्मू आणि काश्मीरचा पहिलाच क्रिकेटपटू आहे. त्याला भारतीय संघात फार काळ स्थान टिकवता आले नसले, तरी त्याने देशांतर्गत क्रिकेट गेली अनेकवर्षे गाजवली आहेत. पण आता त्याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने त्याच्या निवृत्तीबद्दल बीसीसीआयला शनिवारी कळवले आहे..Cricketer Retirement: दोन वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या दिग्गज अष्टपैलू क्रिकेटरची निवृत्तीची घोषणा, गौतम गंभीरनेही दिली प्रतिक्रिया.काश्मीरमधील बिजबेहराचा असलेल्या परवेझ रसूलने २०१४ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध मिरपूरला वनडे सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. तो हा एकमेव वनडे सामना भारताकडून खेळला. त्यानंतर त्याला २०१७ मध्ये भारतासाठी टी२० सामना खेळण्याची संधी मिळाली. पण टी२० सामनाही तो भारतासाठी एकदाच खेळला. त्याने इंग्लंडविरुद्ध कानपूरला भारतासाठी एकमेव टी२० सामना खेळला. त्याने वनडेत २ विकेट्स आणि टी२०मध्ये १ विकेट घेतली..त्याने स्पोर्टस्टारशी बोलताना म्हटले की 'जेव्हा आम्ही खेळायला सुरुवात केली होती, तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमधील क्रिकेटला फार गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. पण आम्ही काही मोठ्या संघांना पराभूत केलं आणि रणजी ट्रॉफीमध्ये आणि बीसीसीआयच्या इतर स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केली. मी दीर्घकाळासाठी संघाचे नेतृत्व केले आणि यातून मला खूप समाधान मिळाले आहे की मी संघाच्या यशात माझे योगदान देऊ शकलो.'परवेझने २०१३-१४ आणि २०१७-१८ या दोन हंगामात बीसीसीआयचा रणजी ट्रॉफीमधील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला होता. त्याने २०१२-१३ हंगामातही जम्मू-काश्मीरसाठी ५९४ धावा आणि ३३ विकेटस घेतल्या होत्या. ज्यामुळे त्याला भारताच्या संघात स्थानही मिळाले होते. तो आयपीएलमध्ये पुणे वॉरियर्स इंडियाकडून सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वात खेळला..तो म्हणाला, 'जेव्हाही मी माझ्या संघाकडून खेळलो, तेव्हा माझं लक्ष्य विजय मिळवण्याचंच होतं. नक्कीच कधीकधी निकाल आमच्या बाजूने लागले नाही, पण मी माझ्या क्षमतेनुसार जम्मू-काश्मीरसाठी सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला.' पण गेल्या दोन हंगामात त्याला जम्मू-काश्मीरच्या रणजी संघात स्थान मिळालेलं नाही. त्यानंतरतो गेल्या दोन वर्षात श्रीलंकेत खेळला आणि काही युवा खेळाड़ूंसोबत त्याने कामही केलं. तो म्हणाला, 'जम्मू-काश्मीर संघातून बाहेर होण्याचं दु:ख झालं नाही, असं म्हटलो, तर मी खोटं बोलत असेल. पण काही गोष्टी तुमच्या नियंत्रणात नसतात. तुम्ही गोष्टी स्वीकारून पुढे जायचं असतं, मी तेच केलं.'.Amit Mishra Retirement : आर अश्विननंतर आणखी एक फिरकीपटू निवृत्त! पाहिली ८ वर्ष टीम इंडियात पुनरागमनाची वाट, अखेर निर्णय घेतला.परवेझ रसूलने त्याच्या कारकिर्दीत ९५ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून ३५२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ५६४८ धावा केल्या आहेत. त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६४ सामन्यांत २२१ विकेट्स आणि ३९८२ धावा केल्या. तो ७१ टी२० सामने खेळला असून ६० विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ८४० धावा केल्या आहेत.